L’ancien patron de Sonic stupéfait par le prix de vente aux enchères Vintage Sega Genesis

Une représentation dramatique de Yuji Naka vérifiant ces prix d’enchères Sonic. Image : Kotaku / pathdoc (Shutterstock)

La rivalité entre Mario et Sonic remonte à des décennies, mais même l’un des créateurs de Sonic a été stupéfait de voir le hérisson bleu apparemment courir après Mario dans un tout nouveau domaine : celui des enchères de jeux vidéo à des prix exorbitants.

Comme l’a noté Eurogamer, Yuji Naka, ancien chef de l’équipe de développement interne de Sega, Sonic Team, a été stupéfait de voir qu’une copie de Sonic the Hedgehog de 1991 pour la Sega Genesis s’était vendue aux enchères pour la somme de 430 000 $. Dans sa surprise, Naka a demandé à plusieurs reprises à ses abonnés Twitter si le prix de l’enchère était une arnaque. Il a également semblé exprimer l’espoir que Sonic pourrait légitimement gagner une telle somme stratosphérique, déclarant dans un tweet: “Je me demandais s’il était temps pour Sonic d’atteindre un sommet.”

Naka avait de bonnes raisons d’être sceptique quant au fait que le chariot ait en fait obtenu une évaluation aussi élevée. Le chariot Sonic en question a été évalué par le service de classement et de certification de jeux vidéo vintage Wata Games. qui fait actuellement l’objet d’une controverse en raison de conflits d’intérêts signalés et de suggestions selon lesquelles il s’est entendu avec Heritage Auctions pour gonfler artificiellement le marché des jeux rétro (Wata Games et Heritage Auctions l’ont nié). Cependant, cette vente aux enchères Sonic the Hedgehog à haut rendement n’a pas été gérée par Heritage mais par Goldin Auctions. Aucune information sur l’acheteur n’est connue.

Wata a précédemment évalué une copie de Super Mario Bros qui s’est vendue pour 114 000 $ en juillet, devenant le jeu le plus cher jamais vendu aux enchères, jusqu’à ce qu’une autre copie du jeu classée par Wata se soit vendue pour 660 000 $ en avril, suivie d’une copie de The Legend of Zelda s’est vendu à 870 000 $ en juillet. Certains pensent maintenant que Wata et Heritage se sont entendus pour rendre ces prix improbables possibles.

Lire la suite: YouTuber accuse les ventes de jeux rétro d’un million de dollars d’être des escroqueries

Naka connaissait apparemment les prix atteints par certaines cartouches anciennes mettant en vedette le rival de Sonic, et espérait peut-être que Sonic pourrait atteindre ces mêmes sommets. À un moment donné, Naka a tweeté: «J’ai vu la nouvelle que Mario a été vendu à un prix élevé récemment, alors je pensais que Sonic était également un prix élevé, mais c’est différent. Je suis désolé.”

Tu n’as pas besoin de t’excuser, Naka-san. Que le prix de la liste Sonic soit légitime ou le résultat d’une arnaque, vous pouvez être assuré que Sonic essuie le sol avec Mario sur le marché gratuit des mèmes n’importe quel jour de la semaine. Et cette valeur est inestimable.