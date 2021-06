L’ancien patron d’Everton, Sam Allardyce, a déclaré que Toffees ne l’appellerait pas pour discuter du remplacement de Carlo Ancelotti en tant que manager

Sam Allardyce a déclaré à talkSPORT qu’Everton ne l’appellerait pas pour discuter du poste de direction vacant à Goodison Park.

Les Toffees sont à la recherche d’un nouveau patron après le retour de Carlo Ancelotti au Real Madrid plus tôt cette semaine.

.

Ancelotti a rejoint le Real Madrid, malgré son limogeage par le club il y a six ans

Allardyce a dirigé Everton pendant six mois au cours de la saison 2017/18 alors qu’il guidait le club de la 13e à la huitième place.

Cependant, une partie des fidèles de Goodison Park n’était pas satisfaite du style de jeu de l’ancien manager anglais.

Everton cherche à nommer un troisième manager permanent depuis le limogeage d’Allardyce, Ancelotti partant après avoir mené les Toffees à la dixième place de la Premier League.

Mais le joueur de 66 ans est certain qu’il n’est pas en lice pour le poste.

Big Sam, qui a quitté West Brom après avoir échoué à préserver son statut de Premier League la saison dernière, a déclaré à talkSPORT: “Je ne peux pas voir l’appel téléphonique de Farhad [Moshiri – Everton owner] pour moi.

« Il y avait un certain élément à Everton, malheureusement, qui a commencé à se plaindre de mon style, comme toujours, car il vit avec moi.

.

Allardyce a amélioré la position d’Everton en championnat lors de son court séjour à Goodison Park

« C’est comme cette grande et grande tente au-dessus de ma tête. Vous essayez d’apporter ce dont le club de football a besoin, et ce sont d’abord les résultats, puis vous augmentez les résultats en achetant de meilleurs joueurs et en jouant un football plus attrayant.

« Je ne les vois pas me donner une bague. Ils m’ont donné une bague parce qu’ils étaient désespérés la dernière fois !

«En tant qu’homme capable de les sortir d’une position difficile, ce que nous avons fait très, très rapidement d’ailleurs, ils ne m’ont pas laissé continuer à partir de là.

“C’était la chose décevante, donc je ne peux pas voir cela se produire.”

.

Dominic Calvert-Lewin a marqué 21 buts pour Everton d’Ancelotti la saison dernière, mais leurs problèmes à l’arrière ont vu les Toffees terminer un dixième décevant au classement de la Premier League.

Allardyce insiste sur le fait que les Toffees doivent recruter de meilleurs joueurs s’ils veulent percer en Europe la saison prochaine.

Il a ajouté: “Avec la somme d’argent Farhad [Moshiri] a mis dans le club, ils méritent vraiment mieux. Mais comment y arrivent-ils ?

« La stabilité et une politique de recrutement doivent être la voie à suivre pour réussir et entrer dans le top six, puis dans le top quatre.

« Il faut regarder le recrutement et la qualité des joueurs. Ils avaient l’un des meilleurs managers d’Europe et ils n’ont toujours pas réussi. Il faut donc que ce soit le recrutement. »