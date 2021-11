L’ancien patron du Bayern Munich Hansi Flick est satisfait des progrès de l’Allemagne

L’ancien patron du Bayern Munich et actuel manager de l’Allemagne, Hansi Flick, est satisfait de certaines choses après la victoire 4-1 de son équipe sur l’Arménie.

Tout d’abord, Flick était ravi de terminer en tête du groupe. Deuxièmement, cependant, Flick était extrêmement ravi de voir son équipe faire preuve d’un tel combat et d’une telle résilience au cours de la semaine dernière.

« Nous avons gagné 4-1 et atteint notre objectif d’obtenir 27 points. Tout ne s’est pas bien passé, mais la façon dont nous jouons au football est vraiment géniale. Vous pouvez voir que l’équipe veut toujours jouer en avant et créer des opportunités », a déclaré Flick sur le site Web de la DFB. « Nous défendons très bien et obtenons ensuite quelques contre-attaques, c’est normal. Nous savons où nous devons nous améliorer, mais il est encore temps. Je suis content de l’équipe. Nous avons maintenant gagné sept matchs, donc je ne peux que féliciter mon équipe. Que l’équipe s’amuse autant est une bonne condition préalable pour nous, les entraîneurs.

Peut-être que ce qui rend cela plus impressionnant, c’est que l’Allemagne n’a pas raté un battement cette semaine, même sans autant de joueurs de haut niveau indisponibles.