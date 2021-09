Niklas Süle et ses textes WhatsApp divulgués ont suffisamment fait parler ces derniers jours. Cependant, juste au cas où quelqu’un ne serait pas au courant de la situation, voici un bref récapitulatif : en 2018, le défenseur du Bayern Munich a envoyé à son agent Murat Lokurlu quelques messages exprimant son désir intense de quitter Munich et de rejoindre une équipe de Premier League. . Et, malheureux pour Süle, une bataille juridique entre Lokurlu et Karlheinz Förster a abouti à la divulgation de plusieurs documents dont les messages susmentionnés.

Eh bien, il y a ça !

Selon Spox, Niko Kovač était la seule raison pour laquelle Süle voulait quitter les champions de Bundesliga. Tout comme plusieurs de ses coéquipiers dont Thomas Müller, Jérôme Boateng et Joshua Kimmich, le joueur de 26 ans était très mécontent du manager croate. Pour être juste, tout le monde l’avait déjà compris.

Maintenant que les choses ont changé, une prolongation de contrat est-elle possible ? Süle veut-il toujours aller en Angleterre ? Les rapports suggèrent qu’il y a une chance que nous voyions plus de Süle aux couleurs du Bayern. Le joueur a de bonnes relations avec Julian Nagelsmann et se sent maintenant à l’aise et bien installé. Si l’entraîneur veut que le défenseur reste et tire les bonnes ficelles, une extension est à portée de main.

Süle lui-même n’a pas exclu un déménagement estival et le Bayern est déjà en train de trouver un remplaçant pour le défenseur. En fin de compte, tout dépend de Nagelsmann et de savoir s’il veut ou non garder le joueur.