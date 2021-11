L’ancien pavillon de chasse et la maison de campagne d’un homme politique sont mis en vente pour 1,1 million de livres sterling

Voici Avon Carrow (Photo : Savills/Hi-Pix Photography Ltd)

Niché dans le village d’Avon Dassett, à Southam, dans le Warwickshire, se trouve le grand domaine d’Avon Carrow.

Autrefois, il servait de pavillon de chasse, puis, de 1925 à la fin des années 60, c’était la maison de campagne de l’homme politique John Profumo.

Ce nom vous semble familier ? Il y a une raison – Profumo a été au centre d’un scandale politique majeur à l’époque, lorsque sa carrière s’est terminée après la révélation d’une relation sexuelle avec un mannequin alors âgé de 19 ans.

C’est une histoire assez sombre, nous le savons, mais cela ne diminue en rien la beauté de la propriété, qui est maintenant sur le marché pour des offres supérieures à 1 100 000 £.

Depuis l’affaire Profumo, la maison de campagne a connu une autre transformation, convertie en 1983 en plusieurs maisons de mews.

C’est la tour d’Avon Carrow qui est à vendre, qui est le point central du bâtiment.

La tour centrale est sur le marché pour 1,1 million de livres sterling (Photo : Savills/Hi-Pix Photography Ltd)



Il se trouve dans un grand terrain de campagne (Photo: Savills)



Il y a environ sept acres de jardins (Photo : Savills/Hi-Pix Photography Ltd)

Bien que la propriété ait été mise à jour pour en faire un grand espace de vie, elle conserve encore bon nombre de ses caractéristiques d’époque.

Il est également assez massif, ce qui en ferait une maison idéale pour tous ceux qui rêvent de leur propre domaine de campagne.

Commençons par l’extérieur, composé d’une très impressionnante pierre de fer Hornton avec un toit en ardoise, des pierres sculptées détaillées, des parapets à pignon moulés et des fenêtres à meneaux.

Il suffit de regarder cette grande porte en chêne (Photo : Savills/Hi-Pix Photography Ltd)



Le plan d’étage (Photo : Savills)



De nombreux éléments d’époque d’origine ont été conservés (Photo : Savills/Hi-Pix Photography Ltd)



Détails et vues magnifiques (Photo : Savills/Hi-Pix Photography Ltd)

A l’extérieur, il y a des jardins communaux d’environ sept hectares, ainsi qu’un court de tennis et un garage.

Côté intérieur, il y a environ 2 907 pieds carrés d’espace, répartis sur trois étages et une terrasse sur le toit.

Au rez-de-chaussée, vous trouverez le hall d’entrée de l’autre côté d’une grande porte en chêne, avec des murs lambrissés en chêne, des poutres apparentes, un escalier en colimaçon en pierre et les vitraux d’origine.

Vous apercevrez des vitraux d’origine parsemés (Photo : Savills/Hi-Pix Photography Ltd)



Jolie, non ? (Photo : Savills/Hi-Pix Photography Ltd)

Au niveau supérieur, il y a la cuisine, la salle à manger et un balcon, qui était auparavant utilisé pour la sélection de chevaux passant par l’arche ci-dessous, mais sert maintenant de magasin de vin.

Au deuxième étage se trouve la chambre principale, qui offre une vue incroyable sur la campagne vallonnée du Warwickshire, et une chambre d’amis avec d’autres vitraux.

Au troisième étage se trouvent deux autres chambres, puis à nouveau la terrasse sur le toit dont nous avons parlé.

Il y a des recoins cachés pour le vin ou d’autres trésors (Photo : Savills/Hi-Pix Photography Ltd)



Faites votre choix parmi quatre chambres (Photo : Savills/Hi-Pix Photography Ltd)



Dibs (Photo : Savills/Hi-Pix Photography Ltd)



Quelle baignoire (Photo : Savills/Hi-Pix Photography Ltd)

En ce qui concerne l’emplacement, le pays est situé dans une zone de conservation avec de nombreuses autres maisons et cottages en pierre d’époque.

A proximité se trouvent les collines de Dasset et les commodités locales comprennent un pub et une église.

Plus : Propriété



L’inscription a été décrite comme une opportunité rare d’acheter une maison avec une riche « importance historique, culturelle et architecturale ».

L’agent immobilier de Savills, Nick Rudge, a déclaré: « C’est tellement agréable de se sentir partie intégrante de ce chef-d’œuvre historique. »

Si vous souhaitez faire une offre ou simplement regarder la liste et rêver d’avoir 1,1 million de livres sterling de rechange, vous pouvez faire les deux via le site Web de Savills.

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous en envoyant un e-mail à MetroLifestyleTeam@Metro.co.uk.



PLUS : Château d’eau centenaire délabré transformé en une maison de luxe insolite



PLUS : Un superbe appartement à deux lits dans une chapelle convertie de Londres est mis en vente pour 1,35 million de livres sterling



PLUS : L’église transformée en maison de luxe – avec un cimetière à côté – en vente pour 750 000 £

Recevez chaque semaine toutes les actualités immobilières, les fonctionnalités et les conseils indispensables de Metro.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();