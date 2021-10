L’ancien PDG d’Athira Pharma, Leen Kawas, démissionne et quitte le conseil d’administration après une enquête sur la manipulation d’images

Leen Kawas. (Photo d’Athira Pharma)

Leen Kawas a officiellement démissionné de son poste de PDG et de présidente d’Athira Pharma et quitte le conseil d’administration après qu’une enquête a révélé que la responsable de la biotechnologie avait modifié les images dans les articles scientifiques qu’elle a rédigés.

Mark Litton, le directeur de l’exploitation de l’entreprise qui a assumé les responsabilités de direction au quotidien après la mise en congé de Kawas en juin, est désormais PDG et rejoindra le conseil d’administration, a annoncé jeudi la société basée à Bothell, dans l’État de Washington.

Athira a déclaré en juin qu’elle achèverait un examen par un comité spécial indépendant « issu de la recherche doctorale menée par le Dr Kawas à l’Université de l’État de Washington ».

Le comité a découvert que Kawas avait modifié les images dans sa thèse de doctorat de 2011 et dans au moins quatre articles de recherche qu’elle a co-écrits alors qu’elle était étudiante diplômée à la WSU. Les articles ont ouvert la voie aux essais cliniques en cours de la société pour l’ATH-1017, un agent conçu pour régénérer le tissu cérébral.

Mais la société a déclaré jeudi que l’ATH-1017 n’était pas le sujet de la recherche doctorale de Kawas. Le brevet de la société pour l’ATH-1017 délivré en juin ne cite pas les papiers avec des images altérées.

« La société et le Dr Kawas ont convenu qu’il était dans l’intérêt d’Athira d’entrer dans ce prochain chapitre critique sous une nouvelle direction », a déclaré Kelly Romano, présidente du conseil d’administration d’Athira, dans un communiqué. « Dr. Les actions de Kawas à l’Université d’État de Washington ont eu lieu il y a de nombreuses années et n’ont pas impliqué ATH-1017, le principal candidat au développement d’Athira. Nous remercions la Dre Kawas pour sa détermination inébranlable à faire une différence significative pour les patients atteints de la maladie d’Alzheimer et leurs aidants.

Dans le cadre de l’accord de séparation de Kawas, elle est admissible à recevoir une somme forfaitaire équivalente à un an de son salaire de base (510 000 $) et conservera les options d’achat d’actions précédemment attribuées.

« L’objectif d’Athira a toujours été de développer des thérapies capables d’inverser les effets des maladies neurodégénératives », a déclaré Kawas dans un communiqué. « Cette équipe talentueuse a franchi des étapes importantes sur la voie de la réalisation de cet objectif et je reste confiant dans la capacité de la société à réaliser sa mission et à mettre sur le marché les principaux candidats au développement de la société. »

Les actions de la société ont plongé à la suite de l’annonce du départ de Kawas en juin. Il est en baisse de 67% cette année. La société a levé 204 millions de dollars dans le cadre de son introduction en bourse l’année dernière.

Athira a fait l’objet de plusieurs recours collectifs au nom des actionnaires en juin, alléguant que la société avait fait des déclarations fausses et trompeuses à la Securities and Exchange Commission dans ses documents en vue de son introduction en bourse.

Athira poursuit l’extension de son essai de phase 2/3 pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer légère à modérée.

Athira a également déclaré aujourd’hui que Rachel Lenington, son CTO et responsable de la stratégie de développement de produits qui l’a rejoint en juin, est désormais COO. Romano est devenu président du conseil d’administration en août à la suite du décès de l’ancien président du conseil d’administration Tadataka Yamada.

« Nous sommes confiants dans notre évaluation continue de l’ATH-1017 chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer et d’autres troubles neurologiques », a déclaré Litton dans un appel aux investisseurs.

Litton a également déclaré qu’une publication avait contacté l’entreprise à propos des images en 2015, alors qu’Athira était encore une petite startup. « Nous comprenons qu’il y avait une intention de soumettre des corrections à la publication, mais finalement les corrections n’ont pas été publiées », a-t-il déclaré.

Athira a récemment soumis ses études précliniques sur l’ATH-1017 à une publication évaluée par des pairs, selon un porte-parole d’Athira.

Le comité d’enquête était composé de trois membres du conseil d’administration, Kelly Romano, Barbara Kosacz et James Johnson. Ils ont engagé le cabinet d’avocats Morrison & Foerster en tant qu’avocat indépendant.

La journaliste de . Charlotte Schubert a contribué à cette histoire.