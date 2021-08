L’ancien PDG de DigitalX à la tête de Binance Australie ⋆ Crypto nouveaux médias

Le principal échange de crypto-monnaie en Australie – Binance Australia – a annoncé avoir nommé Leigh Travers au poste de directeur général. Il était auparavant PDG et directeur de la société de technologie blockchain – DigitalX.

Selon une annonce officielle, Binance Australie a choisi Leigh Travers comme nouveau PDG. Le cadre supérieur a de l’expérience dans les actifs numériques et la technologie blockchain puisqu’il a été en charge de DigitalX pendant sept ans. Travers a également siégé au conseil d’administration de l’organisme australien de l’industrie de la blockchain – Blockchain Australia – pendant 5 ans.

Il a révélé que le nouveau poste sur la plate-forme de négociation coïncide avec ses intérêts. Trevors a affirmé que son objectif serait d’étendre le rôle de l’industrie de la blockchain au cours des prochaines années :

«Je suis depuis longtemps un défenseur des avantages que la technologie blockchain a à offrir à la société, et c’est une mission pour moi de développer l’industrie au cours des années à venir. Mes principaux intérêts sont partagés avec Binance Australie pour défendre l’adoption de la blockchain et la voie des entreprises blockchain en Australie. L’opportunité de travailler avec des utilisateurs à l’échelle nationale est incroyablement excitante.

Leigh Travers, Source : Binance.com

À son tour, Sam Teoh – Chief Operating Officer chez Binance Australia – a salué Leigh Travers comme le bon choix pour Binance Australia :

“Nous avons observé le travail que Leigh a effectué chez DigitalX depuis un certain temps maintenant et nous sommes ravis de travailler avec lui non seulement sur la croissance continue de Binance Australia, mais aussi sur l’adoption généralisée des activités de blockchain et de la crypto-monnaie en Australie dans son ensemble.”