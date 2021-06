L’ancien PDG de Myntra, Ananth Narayanan, Mensa Brands, lève 50 millions de dollars de financement

Le concept s’apparente à celui suivi par la société américaine Thrasio. La société acquiert des marques tierces qui vendent sur Amazon et contribue à renforcer leur croissance.

Mensa Brands, une startup fondée par l’ancien PDG de Myntra, Ananth Narayanan, a levé près de 50 millions de dollars en financement de série A auprès d’Accel Partners, Falcon Edge Capital et Norwest Venture Partners. Les investisseurs providentiels Kunal Shah, Mukesh Bansal, Rahul Mehta de DST Global et Scott Shleifer de Tiger Global ont également participé à la ronde financière.

La société a également obtenu un financement par emprunt d’Alteria Capital et d’Innoven Capital, a-t-elle déclaré lundi dans un communiqué.

La société vise à amener un cluster de marques sous son égide et prévoit de s’associer et d’investir dans des marques numériques. Mensa cherche à acquérir plus de 50 marques dans des catégories telles que la maison, le jardin, les vêtements, les soins personnels et la beauté au cours des trois prochaines années.

Le concept s’apparente à celui suivi par la société américaine Thrasio. La société acquiert des marques tierces qui vendent sur Amazon et contribue à renforcer leur croissance.

«Après l’acquisition, nous utiliserons la technologie, les produits et notre expertise en commerce électronique pour développer ces marques. Nous allons essayer de développer les marques non seulement en Inde mais dans le monde », a déclaré Narayanan à FE. Mensa prévoit d’acquérir des marques de taille moyenne qui génèrent entre Rs 10 crore et Rs 70 crore de revenus par an. «Nous voulons qu’ils soient rentables pour Ebitda et ils doivent être principalement en ligne. Ainsi, plus de 70% de leurs revenus doivent être mis en ligne », a déclaré Narayanan.

«Pourquoi les fondateurs viennent-ils travailler avec nous? Ils pensent que leurs marques peuvent se développer plus rapidement en travaillant avec nous et en partenariat avec nous. Ils obtiennent un retour financier d’avance, c’est-à-dire que lorsque nous achetons la majorité, nous les payons. Ils peuvent continuer à profiter de la marque même à mesure que la marque se développe », a ajouté Narayanan.

Mensa, qui souhaite construire une «maison de marques axée sur la technologie pour le monde du commerce électronique», a déclaré qu’elle développera les marques en appliquant le marketing de croissance, l’amélioration opérationnelle et la gestion du fonds de roulement.

«Avec l’accélération numérique du commerce à l’échelle mondiale, ce modèle s’ajouterait aux propriétaires de marques, aux plates-formes et aux consommateurs et devrait donc évoluer rapidement», a déclaré Subrata Mitra, partenaire chez Accel Partners.

