L’ancien PDG de Zillow, Spencer Rascoff, mène un accord avec SPAC pour acquérir Offerpad, un rival de son ancien employeur

L’ancien PDG du groupe Zillow, Spencer Rascoff, revient en force dans le jeu de l’immobilier.

Rascoff, qui a quitté le poste de PDG du géant de l’immobilier de Seattle en février 2019, fait partie d’un groupe d’investisseurs SPAC qui achètent Offerpad, une société immobilière de 6 ans qui est en concurrence directe avec Zillow Group dans une quête pour transformer la façon dont les gens achètent et vendent des maisons.

C’est un accord qui oppose Rascoff dans un match intrigant avec ses anciens collègues de Zillow, y compris les cofondateurs Rich Barton et Lloyd Frink.

SPAC de Rascoff – opérant sous le nom de Supernova Partners Acquisition Company – acquiert Offerpad dans le cadre d’un accord qui valorisera la société basée à Chandler, en Arizona à 3 milliards de dollars et rapportera 650 millions de dollars supplémentaires en produit brut à un fournisseur de technologie immobilière qui alimente la vente et l’achat rapides de maisons. Offerpad prévoit de négocier à la Bourse de New York sous le symbole OPAD.

L’accord SPAC est certainement une volée tirée par Rascoff à la proue de son ancien employeur à Zillow, qui est maintenant évalué à 35 milliards de dollars.

Je suis toujours un actionnaire de Zillow, un partisan et un fan de longue date.

Interrogé sur la compétition, Rascoff a déclaré dans un e-mail à . via une porte-parole: «Je suis toujours un actionnaire de Zillow, un partisan et un fan de longue date.»

Il a ajouté: « La vraie concurrence pour Offerpad n’est pas Zillow ou Opendoor, c’est le fait que 99,5% du temps, les gens vendent leur maison à l’ancienne. »

La porte-parole a également noté que Rascoff n’a pas conclu d’accord de non-concurrence avec Zillow, ce qui l’empêcherait potentiellement de concurrencer son ancien employeur. (Noter: Rascoff est l’invité programmé du podcast . de cette semaine, et nous sommes impatients de parler de la transaction Offerpad, de la popularité des SPAC, de l’avenir de l’immobilier et plus encore. Abonnez-vous ici).

Même quand même, la nature compétitive de la transaction va certainement soulever des sourcils à Wall Street et dans les cercles internes de la communauté immobilière en ligne.

La vraie concurrence pour Offerpad n’est pas Zillow ou Opendoor, c’est le fait que 99,5% du temps, les gens vendent leur maison à l’ancienne.

On s’attend à ce que les actionnaires d’Offrepad transfèrent plus de 100% de leurs capitaux propres dans la nouvelle entité, détenant 75% de la société fusionnée. Brian Bair, fondateur et PDG d’Offrepad, détiendra environ 35% des droits de vote de la société fusionnée. Il restera PDG.

«La combinaison du courage et de l’expérience de notre équipe dans l’immobilier nous a aidés à réaliser environ 30 000 transactions et à atteindre près de 7 milliards de dollars de volume de transactions brut depuis la création, et nous sommes maintenant prêts pour une croissance rapide en tant que société ouverte», a déclaré Bair dans un communiqué. Lors d’une conférence téléphonique jeudi matin, Bair a déclaré qu’ils fonctionnaient plus comme une entreprise de logistique que comme une entreprise de technologie immobilière.

La société de 500 personnes, qui opère dans plus de 900 villes, a déclaré qu’elle prévoyait de générer un chiffre d’affaires d’environ 1,4 milliard de dollars cette année. À ce jour, il a levé 975 millions de dollars en capitaux propres et en capitaux d’emprunt.

À titre de comparaison, le groupe Zillow au quatrième trimestre de l’année dernière a enregistré un chiffre d’affaires de 789 millions de dollars sur ses différentes plates-formes, le segment «Maisons» de la société qui comprend l’achat et la vente en ligne de maisons s’élevant à 304 millions de dollars.

L’achat et la vente de maisons en ligne deviennent une partie plus importante de l’activité de Zillow, qui est entrée sur le marché pour la première fois en 2018 à Phoenix et à Las Vegas. En fait, au moment de l’entrée sur le marché – un détournement pour Zillow, qui jusque-là s’était positionné comme une société de médias agnostique au service du marché immobilier – le titre de . a noté: Le groupe Zillow va commencer à acheter et à vendre des maisons, à prendre Opendoor et à étendre son empreinte immobilière.

METTRE À JOUR: Dans un communiqué, Zillow a déclaré que «l’intérêt et les investissements croissants dans la transformation de l’immobilier soulignent l’incroyable demande d’une transaction plus centrée sur le client, plus facile et basée sur la technologie». Il a ajouté que ses 200 millions de visiteurs uniques mensuels placent l’entreprise dans «une position de leader solide pour amener les acheteurs et les vendeurs à domicile dans la nouvelle ère de l’immobilier».

Rascoff a lancé l’année dernière une nouvelle start-up immobilière avec ses anciens collègues du groupe Zillow appelée Pacaso, qui vise à permettre à davantage de personnes de posséder une maison de vacances. À l’époque, Rascoff a déclaré qu’il ne considérait pas Pacaso comme compétitif avec Zillow – Offerpad l’est certainement.

L’engouement SPAC

Rascoff est impliqué dans trois SPAC, des sociétés d’acquisition à vocation spéciale qui font fureur à Wall Street ces jours-ci comme alternative au processus d’introduction en bourse traditionnel. Les trois SPAC sont organisés sous l’égide de Supernova, une organisation formée par Rascoff, Alexander Klabin, fondateur et PDG d’Ancient; Robert Reid, un investisseur qui travaillait auparavant dans le groupe de capital-investissement de Blackstone; et Michael Clifton, un investisseur qui était plus récemment un professionnel de l’investissement senior chez The Carlyle Group.

Rascoff a partagé davantage son intérêt pour les SPAC dans une interview avec . l’automne dernier, notant que le processus d’introduction en bourse traditionnel est en partie interrompu en raison du fait que de nombreuses entreprises «laissent de l’argent sur la table» lorsque les actions montent en flèche après une offre.

Ces dernières semaines, un certain nombre d’observateurs de l’industrie ont signalé une bulle SPAC. Le chroniqueur financier du New York Times, Andrew Ross Sorkin, a déclaré que le phénomène SPAC était un «signe de folie», lors d’une interview sur le podcast Prof G. Pendant ce temps, Aaron Pressman de Fortune a écrit cette semaine: «Ce genre de choses ne finit jamais bien. Je crains que le SPACpocalypse soit proche.

Même quand même, Rascoff est optimiste sur le dernier accord SPAC entre Supernova et Offerpad.

« IBuying a à peine effleuré la surface de l’immobilier, l’un des plus grands marchés adressables au monde », a déclaré Rascoff dans un communiqué. «… Alors qu’ils apportent plus de transactions en ligne, nous pensons que l’immobilier en ligne dans son ensemble est sur le point de croître rapidement dans les années à venir et qu’Offrepad est incroyablement bien positionné pour saisir une part énorme de ce marché.

Offerpad est également confronté à la concurrence dans l’arène dite iBuying de Redfin, basé à Seattle, qui a lancé son unité RedfinNow en 2017 et opère désormais dans certaines parties de l’Arizona, en Californie. État du Colorado, du Texas et de Washington. Redfin a prévu que son unité d’achat et de vente de propriétés générerait entre 77 millions de dollars et 80 millions de dollars de revenus au cours du premier trimestre de 2021.

De plus, Opendoor, basé à San Francisco, est devenu public l’automne dernier dans le cadre d’un accord SPAC dirigé par l’investisseur et roi de la SPAC Chamath Palihapitiya, un accord qui a injecté 970 millions de dollars dans l’entreprise. Opendoor – qui a vendu 18799 logements en 2019 et 9 913 l’année dernière – est désormais évalué à 16 milliards de dollars.

Selon une présentation aux investisseurs ce matin, Offerpad a annoncé son intention de vendre 5 612 maisons cette année et 9 593 maisons l’année prochaine. Il prévoit d’opérer sur 19 marchés cette année et de pénétrer environ 50 marchés au cours des trois prochaines années. Il cherche également à augmenter sa part de marché de moins de 1% actuellement à environ 4% – un bond important qui, selon la société, entraînerait des revenus et des bénéfices substantiels. Il estime un chiffre d’affaires de 3,9 milliards de dollars d’ici 2023 et un bénéfice brut de 353 millions de dollars.

Plusieurs autres entreprises de technologie de la région de Seattle ont achevé des SPAC ou sont en train de le faire, y compris Porch Group. Nautilus Biotechnology et Rover.

Note de l’éditeur: . est un investisseur dans dot.la, une société de médias couvrant la scène technologique de Los Angeles et soutenue par Spencer Rascoff.