L’ancien PDG d’Hermès, Patrick Thomas, rejoint le conseil d’administration de Richemont – WWD

Patrick Thomas, ancien PDG d’Hermès International, et Jasmine Whitbread, cadre possédant une grande expertise sur les questions ESG, ont été nommés au conseil d’administration de Compagnie Financière Richemont SA.

Leurs nominations sont soumises à l’approbation des actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle de Richemont le 8 septembre. Whitbread et Thomas doivent servir en tant qu’administrateurs non exécutifs et devenir membres du comité des nominations du conseil d’administration, a déclaré Richemont dans une annonce ad hoc jeudi matin.

La société avait déjà signalé des plans pour faire évoluer sa gouvernance.

Plus tôt ce mois-ci, Richemont a déclaré que Cyrille Vigneron, président et chef de la direction de Cartier, et Nicolas Bos, président et chef de la direction de Van Cleef & Arpels, quitteraient le comité de direction et ne chercheraient pas à être réélus au conseil d’administration, tout en continuant rapporter directement au président de Richemont, Johann Rupert.

« Le développement exceptionnel de Cartier et de Van Cleef & Arpels, en particulier, signifie que ces entreprises ont atteint une taille et une échelle qui nécessitent toute l’attention de leurs dirigeants et le soutien du groupe pour poursuivre leur trajectoire remarquable », a expliqué Rupert lors de la conférence de presse. temps. « Ces changements de gouvernance permettront à la Maison et aux dirigeants d’entreprise de se concentrer exclusivement sur leurs clients, collègues, partenaires et le développement durable de leurs entités à l’heure où le monde évolue rapidement et devient de plus en plus complexe.

Jeudi, Richemont a noté que le directeur non exécutif Gary Saage ne chercherait pas à être réélu au conseil d’administration le mois prochain. Il a été nommé au conseil d’administration en 2010 lorsqu’il est devenu directeur financier du groupe Richemont, et a depuis été administrateur non exécutif et membre du comité des nominations.

Saage conservera son poste de président de Richemont North America et d’administrateur de Peter Millar LLC.

Richemont a également noté que les administrateurs non exécutifs Jan Rupert et Ruggero Magnoni ne se représenteraient pas à l’AGA de 2022.

“Je tiens à remercier chaleureusement Gary pour ses contributions considérables au groupe, y compris au conseil d’administration et pour l’engagement et la collégialité dont il a fait preuve au fil des ans”, a déclaré Johann Rupert dans un communiqué. « Sa connaissance institutionnelle et sa compréhension des enjeux du groupe ont énormément contribué au succès continu de Richemont.

Quant aux ajouts de Thomas et Whitbread, Rupert a déclaré que « les deux apportent une expérience et une expertise inégalées dans des domaines d’une grande importance pour le groupe. Je suis certain que l’accent mis par Jasmine sur l’ESG et la carrière réussie de Patrick dans le luxe doux seront inestimables alors que nous entamons la prochaine étape de notre développement.

Richemont a récemment étoffé son portefeuille de maroquinerie en acquérant le spécialiste belge des sacs à main Delvaux.

Whitbread est actuellement président non exécutif de Travis Perkins PLC, administrateur non exécutif de Standard Chartered PLC et WPP PLC, chercheur invité à l’Université d’Oxford et conseiller du comité de gouvernance et de développement durable de Richemont. Elle a précédemment été PDG de Save the Children International et de London First.

Thomas a été PDG d’Hermès de 2003 à 2014 et a été le premier et le seul manager non familial de la marque de luxe française. Il en a été le directeur général délégué de 1989 à 1997. Avant cela, il a occupé des postes de direction générale chez Lancaster Group et Pernod Ricard.

Thomas est actuellement président du conseil de surveillance du champagne Laurent Perrier, président du conseil de surveillance d’Ardian, administrateur référent indépendant de Teleperformance, administrateur non exécutif de MycoWorks et administrateur non exécutif de Shang Xia.

