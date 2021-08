L’ancien personnel de 38 Studios reçoit une fraction du salaire dû

Les anciens employés de 38 Studios reçoivent apparemment une partie du salaire qui leur est dû depuis près de dix ans.

Comme l’a rapporté Bloomberg, les anciens élèves du studio de développement ont commencé à recevoir des chèques représentant « 14 ou 20 % » de ce qu’ils devaient en salaire final de l’entreprise lorsqu’elle a fait faillite en 2012. Apparemment, certains de ces chèques ont été envoyé à d’anciennes adresses car cela résout des problèmes de rémunération qui remontent à près de dix ans.

Le studio basé à Rhode Island a déposé son bilan en 2012 peu de temps après la sortie de son premier jeu, Kingdoms of Amalur: Reckoning (photo). Quatre ans plus tard, la Securities and Exchanges Commission des États-Unis a ouvert une enquête sur l’affaire, affirmant que 38 Studios avait induit ses actionnaires en erreur.

38 Studios a été fondé par l’ancien joueur de baseball des Red Sox de Boston Curt Schilling en 2006. L’équipe était initialement basée à Maynard, dans le Massachusetts, mais a déménagé à Rhode Island en 2010 après avoir reçu un prêt de garantie obligataire de 75 millions de dollars de l’État.

“Les investisseurs n’étaient pas pleinement informés lorsqu’ils ont décidé d’acheter les obligations que 38 Studios faisaient face à un déficit de financement même avec le produit du prêt et ne pouvaient pas développer le jeu vidéo sans sources de financement supplémentaires”, a écrit la SEC.

Les détails sur la faillite de 38 Studios sont actuellement sous scellés, la Cour suprême du Rhode Island confirmant la décision de ne pas divulguer ces informations au public en 2020l.

