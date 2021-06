L’ancien personnel de Giant Bomb lance un nouveau projet de podcast et de streaming Nextlander ⋆ .

Le site de jeux vidéo de longue date Giant Bomb a récemment connu un changement considérable, trois membres clés du personnel étant partis après y avoir passé plus d’une décennie. Un peu plus d’un mois après l’exode, Vinny Caravella, Brad Shoemaker et Alex Navarro ont tous créé Nextlander, qui est un « nouveau projet de podcast et de streaming » lié à un Patreon. Le premier épisode du podcast est en direct sur certains services de podcasting et le premier flux sera plus tard dans la journée.

Bonjour l’univers ! Bienvenue sur Nextlander, un nouveau projet de podcast et de streaming de @vinnycaravella, @bradshoemaker et @alex_navarro. Si vous voulez tout savoir sur ce que nous faisons et comment vous pouvez nous soutenir, consultez notre Patreon ! https://t.co/sMp2KJA3Tt – nextlander (@nextlander) 7 juin 2021

La description du compte Twitter indique que l’équipage « jouera à des jeux, parlera au magasin et s’amusera », ce qui ressemble beaucoup à ce qu’ils ont fait pendant leur séjour à Giant Bomb. Le Patreon est un peu plus détaillé car il plonge dans leurs carrières passées, leur expertise, révèle que le podcast sera diffusé tous les jeudis et aborde leur chaîne Twitch, affirmant qu’ils diffuseront “les sorties les plus importantes et les plus intéressantes, ainsi que une large bande de jeux plus anciens » tout au long de la semaine. Il y aura « des podcasts supplémentaires, du matériel en coulisses, une communauté Discord, et plus » qui seront exclusifs à leurs mécènes.

Le premier épisode du podcast est une présentation rapide de l’équipage et un énoncé de mission. Caravella a déclaré qu’il pensait qu’ils pouvaient “le faire efficacement” et le faire d’une manière qui “servit le public de la meilleure façon [they] pense.” Il a également souligné qu’être durable était également un élément clé, soulignant qu’une grande entreprise ne prend parfois pas les meilleures décisions pour les petites pièces de cette entreprise. Nextlander est tout ce qu’il y a, donc il n’y a pas une telle surveillance d’entreprise. Shoemaker a également souligné que l’argent dont ils ont besoin pour vivre est radicalement différent du montant d’argent que les gens doivent apporter pour «satisfaire la croissance d’une année à l’autre» et que la poursuite de la croissance n’est pas seulement bonne pour tout le monde. De tels objectifs semblent s’aligner sur l’indépendance.

Le vétéran de la presse de jeux vidéo, Jeff Gerstmann, a lancé Giant Bomb en 2008 et a recruté d’anciens employés de GameSpot qui ont travaillé à ses côtés pendant son mandat là-bas. Cela comprenait Caravella, Shoemaker, Navarro et Ryan Davis (qui est malheureusement décédé en 2013). Giant Bomb est actuellement en train de se restructurer car Gerstmann a déclaré qu’il “utilisait cela comme une opportunité pour repenser ce qu’est ce site”.