L’ancien personnel de Goldman Sachs lance la plate-forme DeFi Ondo avec un tour de table de 4 millions de dollars

Le protocole Ondo Finance DeFi, lancé par deux anciens employés de Goldman Sachs, a levé 4 millions de dollars grâce à un tour de table.

Ce financement en fonds propres mené par Pantera Capital, incluant d’autres participants tels que The LAO, Protoscale Capital, Divergence, Chapter One, CMS, Digital Currency Group, CoinFund, Bixin, Genesis, ainsi que des investisseurs providentiels tels que Christy Choi (ancienne Head of Investments chez Binance), Diogo Monica (co-fondateur d’Anchorage), Richard Ma (fondateur de Quantstamp), Josh Hannah (fondateur de Betfair) et Stani Kulechov (fondateur d’Aave).

Le PDG d’Ondo, Nathan Allman, ancien membre de l’équipe des actifs numériques de Goldman, et l’autre cofondateur d’Ondo, Pinku Surana, ancien vice-président de Goldman Sachs au sein d’une équipe technologique, ont lancé la plateforme Ondo Finance DeFi après avoir identifié une opportunité de marché unique pour offrir une suite de des produits qui permettraient aux institutions d’obtenir une exposition contrôlée aux risques des produits DeFi.

Nathan Allman, PDG d’Ondo Finance, a parlé du développement et a déclaré :

«Nous voyons une excellente opportunité d’apporter une gamme plus large de produits financiers traditionnels à DeFi et de créer de nouvelles primitives financières. Nous sommes reconnaissants du soutien de nos investisseurs qui reconnaissent l’immense potentiel de DeFi pour démocratiser l’accès à un large éventail de services financiers qui n’étaient auparavant accessibles qu’aux institutions. »

Ondo est une nouvelle primitive DeFi qui cherche à résoudre ce genre de problèmes existants dans le secteur DeFi. Ondo Finance est un protocole DeFi basé sur Ethereum développé pour accélérer l’adoption de DeFi parmi les principaux investisseurs afin de capturer les performances DeFi avec un risque transparent et atténué tout en débloquant des expositions à la hausse plus élevées.

La plate-forme permet aux utilisateurs d’obtenir des prêts à rendement fixe avec un risque isolé adossé à des actifs cryptographiques générateurs de rendement. Les emprunteurs et les prêteurs contribuent ensemble au capital dans les « Vaults Ondo », qui utilisent des contrats intelligents pour faire respecter les dispositions relatives aux prêts et maximiser les rendements.

Les rendements actuels sur les marchés de la cryptographie sont des taux volatils dérivés d’une source complexe d’intrants. Il s’agit d’une barrière à l’entrée pour les investisseurs institutionnels et particuliers à la recherche de rendements avec un risque défini. Ce sont des investisseurs averses au risque qui sont prêts à adopter DeFi pour maximiser les rendements. Cependant, ces investisseurs sont exposés à des rendements volatils, à des pertes non permanentes provenant d’échanges décentralisés comme PancakeSwap, Uniswap, etc., et à des risques combinés liés à des protocoles de prêt comme Aave et Compound.

Pendant ce temps, Paul Veradittakit, associé chez Pantera Capital, a parlé d’Ondo lors de l’événement de collecte de fonds, déclarant : « Le revenu fixe est toujours la pièce manquante dont la finance décentralisée a besoin pour se généraliser. Ondo débloque une protection contre les baisses et une certitude relative en prévoyant les rendements pour les investisseurs institutionnels qui cherchent à attribuer des rendements attrayants dans l’espace DeFi. Nous sommes ravis de soutenir l’équipe Ondo dans sa mission d’unir les mondes de la DeFi et de la finance institutionnelle. »

Source de l’image : Twitter Ondo