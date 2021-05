L’ancien pilote de F1 Carlos Reutemann a été transféré aux soins intensifs

L’ancien pilote de Formule 1 Carlos Reutemann a été transféré aux soins intensifs en raison d’une aggravation de son état après avoir été hospitalisé dans son Argentine natale.

Le joueur de 79 ans, qui a couru pour Brabham, Ferrari, Lotus et Williams, terminant vice-champion du monde avec ce dernier en 1981, a été envoyé au Sanatorio Santa Fe mercredi après avoir subi une hémorragie digestive.

L’hôpital a rapporté que Reutemann était dans un «état stable» vendredi, mais son état s’est depuis aggravé avec une hémorragie interne, ce qui a incité les médecins à l’envoyer dans une unité de soins intensifs à Rosario par hélicoptère.

Un rapport médical disait: «Compte tenu des preuves d’un nouvel épisode d’hémorragie digestive et de la décompensation hémodynamique consécutive du sénateur Carlos Reutemann, avec une pression artérielle basse et une aggravation des paramètres biochimiques, il a été décidé de le référer au Sanatorio Parque de la ville. de Rosario pour poursuivre les études diagnostiques et les traitements possibles. »

Reutemann, qui a forgé une carrière en politique après la course, a été limité à très peu d’apparitions publiques ces dernières années après avoir reçu un diagnostic de cancer du foie en 2017. Il a subi une intervention chirurgicale réussie à New York pour enlever une tumeur.

L’Argentin a participé à 146 courses de Formule 1, remportant 12 victoires, 45 podiums et six pole positions.

Il a raté le Championnat du Monde d’un seul point en 1981 et a terminé P3 du Championnat des Pilotes à trois autres reprises.