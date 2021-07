L’ancien pilote de F1 Carlos Reutemann décède à l’âge de 79 ans · .

in

L’ancien pilote de F1 Carlos Reutemann, vainqueur de 12 grands prix et vice-champion du monde 1981, est décédé à l’âge de 79 ans après une série d’hospitalisations.

Reutemann est né à Santa Fe, en Argentine, en 1942 et a piloté en Formule 1 entre 1972 et 1982.

Il a passé du temps dans plusieurs des meilleures équipes de l’époque, dont Brabham, Ferrari, Lotus et Williams. Après avoir mené une grande partie du championnat de 1981, Reutemann a perdu de justesse face à Nelson Piquet lors de la course finale à Las Vegas, manquant le titre d’un seul point.

Il quitte la F1 peu après et hormis une seule apparition dans la manche de son pays du Championnat du monde des rallyes – où il termine sur le podium pour Peugeot – il se retire de la compétition.

Il a ensuite mené une brillante carrière politique dans son pays natal. Reutemann a été élu gouverneur de Santa Fe en 1999 et a rejoint le Sénat du pays en 2003.

Après avoir subi une hémorragie intestinale en mai, Reutemann a commencé à se rétablir et a quitté les soins intensifs plus tard dans le mois. Cependant, son état s’est par la suite détérioré et il est décédé le 7 juillet.

La fille de Reutemann, Cora, a confirmé le décès de son père sur les réseaux sociaux. “Papa est parti dans la paix et la dignité après s’être battu comme un champion, avec un cœur fort et noble qui l’a accompagné jusqu’au bout”, a-t-elle écrit.

«Je suis fier et béni pour le père que j’ai eu. Je sais qu’il m’accompagnera chaque jour de ma vie jusqu’à ce que nous nous retrouvions dans la maison du Seigneur.

Dans un communiqué, la Formule 1 a déclaré : « Nous sommes tous profondément attristés d’apprendre le décès de Carlos Reutemann.

«Il a joué un rôle important dans notre sport pendant de nombreuses années et a été un combattant jusqu’à la fin. Il va beaucoup nous manquer.

