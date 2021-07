L’ancien pilote de Formule 1 Carlos Reutemann est décédé à l’âge de 79 ans

Le pilote argentin Carlos Reutemann, vainqueur de 12 courses de Formule 1, est décédé mercredi à l’âge de 79 ans.

Il a fait ses débuts dans le sport en 1972 et a couru jusqu’en 1982 pour Brabham, Ferrari, Lotus et Williams. Il monte 45 fois sur le podium et signe six pole positions.

Reutemann était le finaliste du titre en 1981, terminant à un point du Brésilien Nelson Piquet.

“Papa est parti dans la paix et la dignité après s’être battu comme un champion, avec un cœur noble et fort qui l’a suivi jusqu’au bout”, a déclaré sa fille Cora Reutemann.

L’ancien chauffeur, qui a également fait carrière dans la politique, a été hospitalisé le mois dernier pour des problèmes digestifs. Sa santé a commencé à se détériorer en 2017 après avoir reçu un diagnostic de cancer du foie.

Reutemann a été élu deux fois gouverneur de sa province de Santa Fe, et depuis 2003, il siège au Sénat du pays.