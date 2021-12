L’ancien porte-parole du maire de DC change de parti pour la présidence de Biden et a voté pour Youngkin

L’ancien porte-parole du maire démocrate du district de Columbia, Muriel Bowser, a déclaré mercredi à Fox News que le mandat du président Biden l’avait amené à changer d’affiliation à un parti et à voter pour l’homme d’affaires du GOP Glenn Youngkin lors des élections au poste de gouverneur en Virginie, où il réside.

Victor Jimenez a déclaré à « Tucker Carlson Tonight » que son changement politique n’était pas une petite décision, ajoutant qu’il était jusqu’à récemment le « responsable de l’information publique à [Bowser’s] bureau des affaires communautaires » et auparavant dans un rôle similaire pour la sensibilisation des Latinos.

Jimenez, qui est un immigrant afro-dominicain selon un tweet du DC Office of Latino Affairs, a précédemment déclaré au réseau hispanophone Telemundo que » Biden m’a transformé en républicain » et que le président a » détruit l’économie « .

BIDEN RÉPÈTE LA RÉCLAMATION DÉMONTEE QU’IL « A UTILISÉ POUR CONDUIRE UN TRACTEUR-REMORQUE »

ÉTATS-UNIS – 16 JUIN : le maire du district de Columbia, Muriel Bowser, prend la parole lors d’une conférence de presse sur le statut d’État de DC au Capitole à Washington le mardi 16 juin 2020. (Photo de Caroline Brehman/CQ-Roll Call, Inc via .)

Après que l’hôte Tucker Carlson ait joué ce clip susmentionné, Jimenez a déclaré qu’il maintenait sa décision de quitter le Parti démocrate et s’opposait essentiellement au parti contrôlant dans la capitale nationale – où il n’y a pas eu de maire républicain depuis 1900 lorsque Henry BF McFarland a été élu sous L’ancien système de gouvernance dirigé par un commissaire de DC.

« La raison pour laquelle j’ai changé de soirée est à cause de tout ce qui se passe dans le pays en ce moment. Nous voyons l’immigration à travers le toit en ce moment et cela affecte beaucoup de familles hispaniques dans mon État d’origine, la Virginie », a déclaré Jimenez. « Et ce sont des gens qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts. »

Jimenez a déclaré à Carlson que la crise de l’immigration illégale était l’une des principales raisons pour lesquelles il avait quitté le Parti démocrate.

« Si vous regardez la frontière sud, nous avons des milliers de personnes qui attendent juste là-bas. Et je ne dis pas que nous avons de bonnes personnes qui essaient d’entrer dans le pays avec de bonnes intentions, mais nous avons aussi de mauvaises personnes qui entrent dans le pays avec de mauvaises intentions. Des personnes avec des armes et des drogues illégales et des personnes qui fuient les forces de l’ordre dans leur propre pays. »

Carlson a répondu que, dans la hiérarchie catégorique stricte du Parti démocrate, l’hypothèse serait que Jimenez continuerait à la fois à être démocrate et à soutenir l’immigration illégale.

« Etant hispanique et noir, je devrais être démocrate par défaut », a répondu Jimenez. « Mais je vais à l’encontre de leur récit et j’ai l’impression qu’en ce moment tout s’effondre pour les démocrates. »

Le candidat au poste de gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, organise un événement de campagne à Amherst, en Virginie, le 28 octobre 2021. (Fox News/Charles Creitz) (Fox News/Charles Creitz)

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Il a fait référence à la défaite de Youngkin contre l’ancien gouverneur Terry McAuliffe comme « le début de la fin » pour le parti et un précurseur potentiel d’un glissement de terrain du GOP en 2022.

« Je parie [Bowser] est très confus par cela », a déclaré Carlson en réponse.

Comme Carlson l’a noté, Washington est la ville la plus démocrate d’Amérique, où Hillary Clinton et Joe Biden ont recueilli plus de 90 % des voix chacun contre le républicain Donald Trump.