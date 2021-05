L’ancien premier chien est mort à 12 ⋆ 10z viral

Barack et Bo Obama jouent au football

* Malheureusement, nous devons signaler que Bo Obama, l’animal de compagnie de l’ancien président Barack Obama et ancienne première dame Michelle obama est maintenant au paradis des chiens. Il est décédé à l’âge de 12 ans.

Bo était «une présence constante et douce dans [the Obamas’] vit », a écrit l’ancien président dans un tweet samedi (05-08-21) pleurant la mort du chien.

«Il a toléré toute l’agitation qui accompagnait le fait d’être à la Maison Blanche, avait un gros aboiement mais pas de morsure, adorait sauter dans la piscine en été, était imperturbable avec les enfants, vivait pour des restes autour de la table du dîner et avait de beaux cheveux », A poursuivi Obama. «Il était exactement ce dont nous avions besoin et plus que ce à quoi nous nous attendions. Il nous manquera terriblement.”

Bo Obama est né le 9 octobre 2008 et a déménagé à la Maison Blanche pour rejoindre la famille Obama le 14 avril 2009. Il a ensuite été rejoint par Sunny Obama, une chienne de la même race, en 2013.

Bien qu’aucun chien n’ait vécu à la Maison Blanche sous l’administration de l’ancien président Donald Trump, les bergers allemands du président Joe Biden, Champ et Major, ont attiré l’attention de la presse. Le major Biden a été impliqué dans plusieurs incidents de morsure, et il a une fois déféqué sur le sol de la Maison Blanche.

«Major s’adapte toujours à son nouvel environnement et il a mordu quelqu’un en se promenant», a déclaré Michael LaRosa, attaché de presse de la première dame, à propos d’un incident en mars au cours duquel le berger allemand de 3 ans a mordu un service des parcs nationaux. employé sur la pelouse sud de la Maison Blanche.

Biden a harcelé Trump sur le manque d’animaux de compagnie de ce dernier lors de la campagne présidentielle de 2020, exhortant les électeurs à «remettre les chiens à la Maison Blanche».

Trump, l’ancien président James Polk et l’ancien président Andrew Johnson étaient les seuls présidents de l’histoire des États-Unis à ne pas posséder d’animaux de compagnie.