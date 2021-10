L’ancien Premier ministre Manmohan Singh admis à l’AIIMS ; Le Congrès dit « traitement de routine »

Le Dr Singh avait été testé positif pour le COVID-19 en avril de cette année et avait également été admis à l’AIIMS. (PTI)

L’ancien Premier ministre Manmohan Singh a été admis au All India Institute of Medical Science (AIIMS) de Delhi après que sa santé se soit détériorée aujourd’hui. Singh avait eu 89 ans le 26 septembre. Le parti du Congrès a déclaré qu’il avait été admis à l’AIIMS pour un traitement de routine.

«Il y a des rumeurs non fondées concernant la santé de l’ancien Premier ministre, le Dr Manmohan Singh ji. Son état est stable. Il suit un traitement de routine. Nous partagerons toutes les mises à jour au besoin. Nous remercions nos amis des médias pour leur inquiétude », a déclaré le secrétaire du Congrès Pranav Jha.

Le Dr Singh avait été testé positif pour le COVID-19 en avril de cette année et a également été admis à l’AIIMS.

Il y a des rumeurs non fondées concernant la santé de l’ancien Premier ministre, le Dr Manmohan Singh ji. Son état est stable.

Il suit un traitement de routine. Nous partagerons toutes les mises à jour au besoin. Nous remercions nos amis des médias pour leur inquiétude. – pranav jha (@pranavINC) 13 octobre 2021

Karnataka CM Siddaramaiah lui a souhaité un prompt rétablissement. « Triste de savoir que l’ancien Premier ministre Dr Manmohan Singh est admis à l’AIIMS. Je lui souhaite un prompt rétablissement », a-t-il déclaré.

Plus de détails sont attendus.

