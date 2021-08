L’ancien présentateur de CBBC fond en larmes alors qu’il admet avoir une réserve de porno animal extrême | Royaume-Uni | Nouvelles

Stephen Kish – mieux connu sous le nom de Sizzlin ‘Steve – était le présentateur de l’émission pour enfants CBBC Officially Amazing. L’émission a été diffusée sur la BBC entre 2013 et 2018 pour huit séries et mettait en vedette des personnes du monde entier essayant de battre les records du monde Guinness.

Kish – qui dirige également une entreprise de promenade de chiens appelée Tails of Love Pet Care – s’est avéré avoir six images extrêmement offensantes sur ses appareils.

Les images montraient une personne ayant des relations sexuelles avec un animal de « manière explicite et réaliste ».

Kish devait être jugé après avoir nié un chef de possession d’images extrêmes.

Cependant, l’ancien présentateur a fondu en larmes après avoir changé son plaidoyer de culpabilité à Lewes Crown Court, a rapporté l’Argus.

Le tribunal a appris que la police avait trouvé l’ignoble cache d’images en septembre 2018.

Il a été libéré sous caution pour être condamné en octobre.

L’ancien présentateur détient plus de 50 records du monde, dont le score le plus élevé jamais enregistré dans Pac-Man.

Il détenait autrefois le record du temps le plus rapide pour trier 500 g de M&Ms aux arachides et détient actuellement le record du plus grand nombre de coups de souffleur de fête en 30 secondes.

LIRE LA SUITE: Une benne basculante sans vergogne jette 1 001 annuaires téléphoniques BT

Il a déclaré à l’Argus: “J’ai un lien tellement incroyable avec Molly, qui est toujours à mes côtés.

«Elle essaie toujours de plaire et aime vraiment voir les autres s’amuser.

«Je souffre de dépression et d’anxiété, mais Molly m’aide quand j’en ai le plus besoin et m’a même aidé à me faire de nouveaux amis.

“Pouvoir la voir simplement remuer la queue me fait sourire et être heureux.

«Quand j’ai un moment de maladie grave, de nombreux scénarios me traversent l’esprit.

“Cependant, quand je commence à penser à Molly et à ce qui lui arriverait si je n’étais pas là, je commence à penser plus logiquement et rationnellement aux choses.”

Molly, qui était ambassadrice officielle de la nourriture pour chiens Eukanuba, détenait également le record de la plupart des objets capturés par un chien en 30 secondes.