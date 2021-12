L’ancien présentateur de CNN appelle le réseau à remplacer Cuomo par une femme

L’ancienne présentatrice de CNN, Brooke Baldwin, a demandé à son ancien employeur d’envisager une nouvelle animatrice aux heures de grande écoute dans une vidéo Instagram dimanche tout en abordant le licenciement de l’hôte scandalisé Chris Cuomo.

LE PANEL CUOMO « NON-CNN VOICES » DE STELTER COMPREND UN ANCIEN PERSONNEL DE CNN, UN PROFESSEUR QUI NE DIRE PAS CNN A PERDU LA CONFIANCE

« Comme beaucoup d’entre vous, j’ai vu samedi les nouvelles d’un changement soudain des heures de grande écoute de CNN, et je n’ai aucun commentaire sur cette décision », a déclaré Baldwin dimanche. « Mais tout comme quelqu’un, en tant que femme qui y a travaillé pendant plus d’une décennie et qui a le plus grand respect pour mes anciens collègues, je voulais juste partager quelque chose avec vous aujourd’hui, et c’est à ce moment-là que j’ai vu la nouvelle sur mon téléphone, je J’ai fait quelque chose que je n’avais pas fait depuis que j’ai quitté cet endroit. J’y suis retourné et j’ai revu mes mots d’adieu lors de mon dernier journal télévisé en avril.

La présentatrice sortante de CNN, Brooke Baldwin, quitte le réseau libéral ce mois-ci et fait part de ses griefs concernant le manque d’opportunités pour les femmes à CNN à son départ.

Sur son départ de CNN en avril, Baldwin a fait part de ses griefs concernant le manque d’opportunités pour les femmes au sein du réseau.

« Les présentateurs les plus influents de notre réseau, les mieux payés, sont des hommes. Mes patrons, mes cadres, sont des hommes. La personne qui supervise la journée de CNN est un homme, et mon producteur exécutif depuis 10 ans est un homme. Alors je J’ai été entouré de beaucoup d’hommes », a déclaré Baldwin.

Elle a réitéré ces commentaires dans sa vidéo Instagram.

Le siège de CNN est photographié à Atlanta, Géorgie, États-Unis, le 29 octobre 2018. REUTERS/Chris Aluka Berry (.)

L’ACCUSATEUR DE HARCÈLEMENT SEXUEL DE CUOMO LINDSAY BOYLAN GRÈDE BRIAN STELTER DE CNN POUR AIDE À « ABUS DE POUVOIR »

« Ce qui se passe maintenant crée cette opportunité qui est exactement ce dont je parlais. Et donc, je vais le dire. J’aimerais voir CNN mettre une femme à cet endroit de 21 heures. Pas moi, je suis passé à autre chose, mais il y a beaucoup de femmes brillantes parmi lesquelles choisir », a déclaré Baldwin.

« La façon dont nous changeons le jeu pour nous est de mettre plus de femmes, de femmes brunes, noires et blanches à des postes de pouvoir », a-t-elle ajouté. « Et oui, bien sûr, nous avons besoin de plus de sièges à la table, mais nous devons également construire une table meilleure et plus inclusive. Et CNN Primetime a été dominé par des hôtes masculins et vous tous, nous sommes presque en 2022. N’est-ce pas comme voir une femme diriger avec succès aux heures de grande écoute ? »

CNN a suspendu Chris Cuomo « pour une durée indéterminée, en attendant une évaluation plus approfondie » après que des documents récemment publiés aient jeté un nouvel éclairage sur son rôle dans le scandale d’inconduite sexuelle de l’ancien gouverneur Andrew Cuomo. .

Le licenciement de Cuomo à CNN fait suite à une suspension d’une semaine après qu’une enquête du procureur général de New York l’a montré en train d’utiliser ses relations avec les médias pour tenter de couvrir les scandales entourant son frère, l’ancien gouverneur Andrew Cuomo. CNN a annoncé le licenciement officiel de Cuomo dans un communiqué samedi.

« Chris Cuomo a été suspendu plus tôt cette semaine dans l’attente d’une évaluation plus approfondie des nouvelles informations révélées concernant son implication dans la défense de son frère. Nous avons retenu les services d’un cabinet d’avocats respecté pour procéder à l’examen et l’avons licencié, avec effet immédiat », indique le communiqué. « Au cours du processus de cet examen, des informations supplémentaires ont été révélées. Malgré la résiliation, nous enquêterons le cas échéant. »

Brian Flood et Jon Brown de Fox News ont contribué à ce rapport.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS