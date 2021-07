L’ancien président a encore raison

Jeudi, la Trump Organization et son directeur financier Allen Weisselberg ont plaidé non coupables d’un acte d’accusation de 15 chefs d’accusation. Essentiellement, les accusations indiquent que la Trump Organization et Weissellberg ont orchestré un stratagème visant à donner plus de 1,7 million de dollars à Weisselberg en franchise d’impôt sur une période de plus de 10 ans. Ils plaident non coupables parce qu’ils n’ont rien fait de mal.

Lorsqu’un employé négocie un plan de rémunération, le salaire et les avantages sociaux sont déterminés. Après le salaire, l’entreprise paiera certains avantages sociaux comme l’assurance maladie, l’assurance-vie et d’autres avantages.

Il est avantageux pour l’employé, et cela ne nuit pas à l’entreprise, que l’entreprise paie directement des avantages tels que les primes d’assurance-maladie de l’employé. La raison est simple : cela permet au salarié d’économiser de l’impôt sur le revenu.

Par exemple, disons que l’entreprise s’engage à fournir une assurance maladie à chaque employé. Disons qu’il en coûte 16 000 $ par année pour le plan. Si l’entreprise disait simplement qu’elle ajouterait les 16 000 $ à la rémunération de l’employé, alors l’employé devrait payer l’impôt sur le revenu fédéral et de l’État sur ces 16 000 $.

En tant que revenu imposable, si l’employé payait un taux d’imposition combiné de 25 %, alors 4 000 $ d’impôt seraient dus, ce qui ne laisserait à l’employé que 12 000 $ pour payer la police de 16 000 $. Cependant, si l’entreprise verse les 16 000 $ directement à la compagnie d’assurance maladie pour l’employé, le montant total sera alors payé sans créer d’événement imposable.

C’est la raison pour laquelle les entreprises paient directement les prestations. Il élimine une obligation fiscale pour l’employé, tandis que l’employé reçoit le montant total des prestations.

Il est fort probable que chaque travailleur dispose d’un programme de rémunération qui comprend un salaire et des avantages sociaux. Ce que la Trump Organization et Weisselberg ont fait était exactement ce que chaque employeur fait pour pratiquement chaque employé.

Comme indiqué ci-dessus, l’acte d’accusation indiquait que Weisselberg avait reçu 1,7 million de dollars de prestations sur une période d’environ dix ans, ce qui représente environ 170 000 dollars par an. Comment les avantages possibles peuvent-ils être si élevés ?

Supposons qu’une entreprise de plusieurs milliards de dollars, comme la Trump Organization, veuille embaucher un directeur financier (CFO) dont la responsabilité principale serait de gérer les flux de trésorerie. La responsabilité du directeur financier serait de s’assurer que le bénéfice net était de centaines de millions, voire de milliards de dollars.

Un directeur financier de ce calibre aurait facilement un salaire à sept chiffres. Supposons en outre que le candidat sélectionné pour le poste soit d’accord avec le salaire offert, mais qu’il dise simplement qu’il ne veut pas vivre à Manhattan principalement parce que les frais de subsistance sont si élevés. En outre, ils peuvent ne pas vouloir envoyer leurs enfants dans les écoles publiques. Et puis il y a le coût élevé d’avoir une voiture en ville.

Afin que le directeur financier accepte l’offre, l’entreprise a déclaré qu’elle augmenterait l’ensemble des avantages. L’entreprise prendra en charge les frais de logement du salarié. L’entreprise paiera les frais de scolarité pour envoyer leurs enfants dans des écoles privées. L’entreprise fournira également à l’employé une nouvelle voiture et un chauffeur. Ces coûts, y compris l’assurance-maladie et l’assurance-vie, peuvent totaliser 170 000 $ par an à Manhattan. Sur une période de dix ans, cela représente 1,7 million de dollars.

Ce n’est pas un stratagème pour éviter les impôts. C’est simplement la façon dont les packages de rémunération sont structurés. Ceci est parfaitement légal et autorisé par l’IRS.

L’université où j’enseigne a embauché un nouveau président il y a quelques années. L’Université a négocié un salaire qui lui était acceptable. En plus du salaire, l’Université possède une grande maison luxueuse à proximité du collège. Ceci est connu comme le manoir du président. Le président vit dans la maison sans loyer.

Le président de l’université reçoit également un régime de soins de santé Cadillac entièrement payé en tant que prestation entièrement payée par l’université. Le président reçoit également une voiture de luxe avec chauffeur. Sans aucun frais pour lui. Et ses enfants peuvent fréquenter l’université sans frais de scolarité.

L’Université, son directeur financier et le Président de l’Université devraient-ils être mis en examen pour fraude fiscale ? Bien sûr que non.

Même si certaines dépenses étaient considérées comme des avantages et devraient vraiment être considérées comme des revenus, ce qui arrive presque à chaque fois, c’est que les arriérés d’impôts sont payés, des intérêts sur les arriérés d’impôts sont payés et souvent une pénalité financière. À moins qu’il n’y ait une raison de « poursuivre » l’individu, il n’y a presque jamais d’accusations criminelles.

Le procureur général de New York cherche-t-il simplement à «s’en prendre» à Trump? Ça y ressemble bien.