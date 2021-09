L’ancien président américain de la CFTC, Christopher Giancarlo, démissionne du conseil d’administration de BlockFi

L’ancien président de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Christopher Giancarlo, également connu sous le nom de “Crypto Dad”, a été réaffecté du conseil d’administration de la société de prêt crypto BlockFi après avoir pris ses fonctions il y a quatre mois. .

BlockFi a annoncé un communiqué de presse indiquant que Giancarlo a été remplacé par Ellen-Blair Chube, directrice générale de la banque d’investissement William Blair & Company. Alors que les journalistes ont tenté de contacter Giancarlo pour faire la lumière sur sa décision, Giancarlo a refusé de répondre à de telles demandes de commentaires.

Zac Prince, fondateur et PDG de BlockFi, a parlé du développement et a déclaré que Giancarlo conseillerait le groupe de manière informelle sur les actifs numériques.

Pendant ce temps, Prince a décrit Chube comme “une solide expérience dans les services financiers couplée à sa connaissance approfondie du secteur public” en apportant son expérience au groupe en tant que membre du conseil d’administration.

Le départ inattendu de Giancarlo intervient à un moment critique pour BlockFi. En juillet, plusieurs États des États-Unis, dont le New Jersey, le Texas et l’Alabama, ont affirmé que la société finançait illégalement ses opérations de prêt de crypto-monnaie et de commerce immobilier par la vente de titres non enregistrés. Cependant, la firme a déclaré à plusieurs reprises que son compte d’intérêt BlockFi n’est pas une sécurité.

BlockFi se bat pour résoudre les problèmes juridiques, adoptés dans divers États américains, affirmant que les comptes phares BlockFi Interest (BIA) de la société étaient des titres non enregistrés. Des problèmes juridiques ont mis BlockFi en mode crise au moment même où il envisage de devenir public après un tour de table potentiel de 500 millions de dollars de série E, un accord qui donnerait à la société une valorisation totale de près de 5 milliards de dollars. .

La société de prêt crypto prévoit un début sur le marché boursier dont les investisseurs de BlockFi Series E ont été informés qu’il pourrait se produire dès 2022.

On ne sait pas pourquoi Giancarlo quitte le conseil d’administration de BlockFi après avoir occupé ce poste pendant seulement quatre mois. Lorsqu’il a rejoint BlockFi en avril 2021, il a laissé entendre qu’il aiderait l’entreprise à combler le fossé entre les actifs numériques et la finance traditionnelle.

Giancarlo comme archétype contemporain

Giancarlo a précédemment occupé le poste de président de la CFTC pendant cinq ans avant de partir en avril 2019. Il a laissé sa marque sur la CFTC en tant que défenseur des processus réglementaires modernisés et numérisés, faisant de LabCFTC le point focal de l’agence de surveillance des produits dérivés pour l’innovation regtech et fintech. , et est devenu connu sous le nom de “Crypto Dad” pour son intérêt et son ouverture aux produits d’actifs numériques et à la technologie blockchain.

En janvier 2020, Giancarlo a cofondé le « Digital Dollar Project », qui vise à favoriser le développement et les discussions sur la monnaie numérique de la banque centrale américaine.

En mars 2021, Giancarlo a acquis une participation dans BlockTower Capital, société d’investissement dans la blockchain et les actifs cryptographiques. En avril de cette année, il a été nommé conseiller principal par le fournisseur de technologie blockchain et post-négociation Baton Systems, un rôle que le “Crypto Dad” continue de jouer pour soutenir la stratégie de croissance des paiements et des paiements post-négociation de l’entreprise.

