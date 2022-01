L’ancien président américain de la CFTC préconise la construction d’une infrastructure financière avec la blockchain

L’ancien président de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis, Christopher Giancarlo, a critiqué les gestionnaires de l’économie pour avoir pris du recul dans l’innovation financière liée à la technologie blockchain et aux crypto-monnaies.

Prise de Giancarlo

Christopher Giancarlo est un défenseur reconnu des crypto-monnaies et des technologies blockchain. La défense de Christopher remonte à son époque en tant que président de la CFTC sous l’ancien président Donald Trump, et lors d’un événement organisé par l’American Enterprise Institute cette semaine, il a déclaré que si les États-Unis ne se modernisaient pas avec Blockchain et les crypto-monnaies, la nation dirigeait le risque de prendre du retard sur les innovateurs de première ligne comme la Chine.

Il a souligné que tout comme l’infrastructure physique du pays est en mauvais état, l’écosystème financier l’est aussi. « L’argent change sous nos yeux », a déclaré l’ancien président. « Comme les SMS et les photos, l’argent devient numérique, décentralisé, tokenisé et sans frontières », a-t-il ajouté.

Il a souligné les difficultés et les retards qui affectent toujours les règlements des transactions, en particulier ceux impliquant des titres aux États-Unis.

« En règle générale, aux États-Unis, cela prend des jours pour effacer et régler les virements électroniques de détail, alors que dans de nombreux autres pays, cela ne prend que quelques minutes, voire quelques secondes. Et il faut des jours pour régler des transactions sur titres, et c’est ridiculement cher d’envoyer de l’argent à l’étranger », a déclaré Giancarlo. « Il est souvent plus rapide de déplacer de l’argent à travers le monde en mettant de l’argent liquide dans une valise et en montant dans un avion que d’envoyer un virement bancaire », a-t-il ajouté.

Cependant, il a noté que les choses changent déjà avec les crypto-monnaies et les pièces stables, permettant d’envoyer de l’argent en nanosecondes tout au long de l’année. Il a noté que cette étape est défendue par des innovateurs privés et non par les autorités de l’État, ce qui n’est en grande partie pas un grand pas.

S’engager sur la voie de l’innovation

La croissance des monnaies numériques aux États-Unis amène ces classes d’actifs naissantes à s’intégrer progressivement parmi un nombre croissant d’investisseurs particuliers et institutionnels. Sur cette base, le gouvernement est préparé de telle manière que l’interdiction de ces nouvelles formes d’argent comme la Chine n’est pas une option, et l’administration Biden est susceptible de travailler sur des réglementations radicales pour les aspects clés de l’industrie cette année, comme l’exige le PDG de Crypto.

La technologie Blockchain est encore relativement nouvelle après environ 13 ans, il n’est jamais trop tard pour commencer, mais les États-Unis devront accélérer pour adopter l’innovation sur laquelle la Chine fait déjà des progrès notables.

Source de l’image : Bloomberg.com