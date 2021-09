L’ancien président américain Donald Trump : “Les crypto-monnaies sont un désastre à venir” (avec vidéo)

in

L’ancien président des États-Unis soutient qu’il n’investit pas dans le BTC ou la crypto, il n’aime que les dollars.

L’ancien président et homme d’affaires américain Donald Trump a déclaré que les crypto-monnaies sont “potentiellement un désastre qui attend de se produire”. En outre, il a déclaré qu'”ils peuvent être faux”.

Mais ce n’est pas la seule fois que l’ancien président américain parle en mal de crypto. En juin de cette année, il a déclaré que Bitcoin “ressemblait à une arnaque”. Avant cela, lorsqu’il était président, il avait déclaré sur Twitter en 2019 que “le bitcoin et les crypto-monnaies n’étaient pas de l’argent”.

Encore une fois, Donald Trump a parlé hier de la crypto-monnaie dans une interview avec Fox Business. Répondant à une question pour savoir s’il avait essayé d’investir dans Bitcoin ou d’autres crypto-monnaies, Trump n’a pas tardé à dire: «Je ne le fais pas. J’aime la monnaie des États-Unis ». À cet égard, il a expliqué sa position :

Je pense qu’ils sont potentiellement une catastrophe qui attend de se produire.

“Je sens que [la criptomoneda] endommage la monnaie des États-Unis “il a continué. “Je pense que nous devons nous renforcer, nous devons investir dans notre devise, pas dans [criptomonedas]”.

De plus, faisant preuve d’une grande ignorance, il s’est exclamé : « Il est possible que [las criptomonedas] ils sont faux, qui sait ce qu’ils sont ».

Se référant aux crypto-monnaies, l’ancien président a admis: “Ils sont certainement quelque chose que les gens ne connaissent pas beaucoup.” (Eh bien, lui non plus.)

Trump a également fait valoir : « La monnaie de ce monde devrait être le dollar. Et je ne pense pas que nous devrions avoir tous les bitcoins du monde qui traînent. Je pense qu’ils devraient les réglementer très, très haut ».

Il a réitéré :

Non, je n’ai pas été un grand fan.

En plus des commentaires négatifs anti-crypto qu’il a fait et continue de faire, en 2020 une fuite avait révélé que Trump avait demandé au secrétaire au Trésor de prendre des mesures contre Bitcoin et les crypto-monnaies lorsqu’il était président des États-Unis. Cependant, celles-ci n’ont pas été réalisées.

Image de Unsplash