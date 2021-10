L’ancien président Bill Clinton hospitalisé en raison d’une infection

L’ancien président Bill Clinton est actuellement hospitalisé et se remet d’une infection non liée au COVID. Deadline rapporte que Clinton est actuellement en convalescence au centre médical UCI d’Orange, en Californie. Angel Urena, porte-parole de Clinton, a déclaré qu’il avait été admis le mardi 12 octobre.

« Il est en forme, de bonne humeur et est incroyablement reconnaissant envers les médecins, les infirmières et le personnel qui lui prodiguent d’excellents soins », a déclaré Urena. Selon CNN, la maladie de Clinton a commencé comme une infection des voies urinaires avant de se propager dans sa circulation sanguine, une maladie connue sous le nom de septicémie. La septicémie peut être fatale, mais heureusement, Clinton est bien soigné. Au moment de son hospitalisation, Clinton était en Californie pour affaires pour la Fondation Clinton, a rapporté le réseau.

Les médecins de Clinton, le Dr Alpesh Amin et le Dr Lisa Bardack, ont confirmé que Clinton avait l’infection et ont été hospitalisés pour une surveillance étroite. Il a également reçu des antibiotiques et des liquides pour l’aider dans son traitement.

« Il reste à l’hôpital pour une surveillance continue », ont déclaré les médecins, ajoutant que Clinton « réagit bien aux antibiotiques ». L’équipe de médecins californiens de Clinton insiste sur le fait qu’ils sont en « communication constante » avec son équipe médicale basée à New York, qui comprend son cardiologue. « Nous espérons l’avoir à la maison bientôt », ont-ils déclaré.

Clinton, 75 ans, a subi un quadruple pontage en 2004. Depuis lors, il s’est fait implanter deux stents coronaires en 2010, qu’il a reçus après s’être plaint de douleurs thoraciques. Clinton a depuis adopté un régime à base de plantes.