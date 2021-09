L’ancien président Bush compare les extrémistes américains à des terroristes étrangers

in

Les extrémistes violents aux États-Unis et à l’étranger sont « les enfants du même esprit immonde », a déclaré l’ancien président George W. Bush dans son discours commémorant le 20e anniversaire des attentats terroristes du 11 septembre.

L’ancien président a prononcé un discours à Shanksville, en Pennsylvanie, où il a raconté l’héroïsme des passagers et de l’équipage du vol 93, qui s’est écrasé dans un champ après que ses passagers et son équipage ont combattu les pirates de l’air pour empêcher une autre attaque.

Dans le discours, Bush a comparé les extrémistes nationaux à des terroristes étrangers qui ont attaqué les États-Unis il y a 20 ans.

“Nous avons vu de plus en plus de preuves que les dangers pour notre pays peuvent provenir non seulement des frontières, mais aussi de la violence qui se rassemble à l’intérieur”, a déclaré Bush.

“Il y a peu de chevauchement culturel entre les extrémistes violents à l’étranger et les extrémistes violents à la maison”, a-t-il poursuivi.

L’ancien président a déclaré que les extrémistes nationaux et étrangers partagent un “dédain pour le pluralisme”, un “mépris pour la vie humaine” et une détermination à souiller les symboles nationaux, semblant faire référence à l’émeute du 6 janvier au Capitole.

L’ancien président avait précédemment déclaré que l’émeute du Capitole l’avait laissé “mal au ventre” et avait déclaré qu’il était “toujours dérangé” pendant des semaines après l’insurrection.

Sur les plus de 500 personnes arrêtées dans le cadre de l’émeute du Capitole, des dizaines avaient des liens avec des groupes extrémistes américains tels que les Oathkeepers, Three Percenters et Proud Boys.

Dans son discours de samedi, Bush a également critiqué la présence de guerres culturelles dans la politique américaine.

“En ce qui concerne l’unité de l’Amérique, ces jours semblent éloignés des nôtres”, a déclaré Bush. “La force malveillante semble à l’œuvre dans notre vie commune, qui transforme chaque désaccord en argument et chaque argument en un choc des cultures.”

Le fils de l’ancien président George HW Bush a déclaré que notre politique est devenue un « appel nu à la colère, à la peur et au ressentiment », et a déclaré qu’il s’inquiétait pour notre avenir.

Le président a déclaré qu’il se souvenait de « millions » d’Américains qui se sont réunis un jour de « procès et deuil » à la suite des attentats terroristes du 11 septembre.

« À une époque où le nativisme aurait pu susciter la haine et la violence contre des personnes perçues comme des étrangers, j’ai vu des Américains réaffirmer leur accueil des immigrés et des réfugiés », a déclaré Bush. “C’est la nation que je connais.”

Dans le discours, Bush a également reconnu les critiques de la guerre contre le terrorisme qu’il a initiée.

« Les mesures militaires prises au cours des 20 dernières années pour poursuivre les dangers à leur source ont suscité un débat, mais une chose est sûre, nous devons une assurance à tous ceux qui ont mené les récentes batailles de notre pays », a déclaré Bush en félicitant les membres de la militaire.

“La cause que vous avez poursuivie à l’appel du devoir est la plus noble que l’Amérique ait à offrir. Vous avez protégé vos concitoyens du danger”, a déclaré Bush. “Vous avez défendu les croyances de votre pays et fait avancer les droits des opprimés … nous vous en sommes reconnaissants.”

Bush a non seulement été critiqué pour sa politique étrangère à la suite des attentats du 11 septembre, mais aussi pour sa politique intérieure qui, selon les critiques, a conduit à une multitude de politiques au fil des ans permettant également la surveillance d’Américains innocents.

Des groupes de défense des droits humains comme l’American Civil Liberties Union ont fortement critiqué les lois adoptées dans les mois et les années qui ont suivi les attaques, comme le Patriot Act, qui permettait au gouvernement de surveiller les communications téléphoniques et électroniques, les relevés bancaires et l’activité sur Internet.

Plusieurs départements fédéraux comme le Department of Homeland Security et les US Customs and Border Control sont nés d’un sentiment d’urgence suscité par les attaques.

Une augmentation des poursuites contre les journalistes a également suivi les attaques. En 2013, Edward Snowden, un ancien sous-traitant de la National Security Agency, a divulgué à Wikileaks des informations classifiées qui ont choqué la nation, exposant la surveillance gouvernementale généralisée d’Américains innocents.

Le gouvernement américain poursuit toujours des poursuites judiciaires contre le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, une décision que les groupes de défense des droits humains et même les Nations Unies ont condamnée.