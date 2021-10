L’ancien président Clinton restera à l’hôpital vendredi soir

Orange, CA – Un porte-parole de l’ancien président Bill Clinton a déclaré qu’il resterait hospitalisé vendredi soir après s’être rendu à l’hôpital mardi pour une infection urologique.

« Le président Clinton continue de recevoir un traitement pour une infection au centre médical UC Irvine », a tweeté vendredi soir le porte-parole de Clinton, Angel Urena. « Tous les indicateurs de santé vont dans la bonne direction, y compris son nombre de globules blancs qui a considérablement diminué. Afin de recevoir d’autres antibiotiques IV, il restera à l’hôpital pendant la nuit. »

Le communiqué ajoute que le 42e président est de bonne humeur au centre médical Irvine d’Orange, en Californie, et reconnaissant pour l’effusion de soutien à travers le monde.

Le président Joe Biden a déclaré vendredi aux journalistes qu’il s’était entretenu avec Clinton.

« Eh bien, je voulais voir comment il allait, et parce que j’ai essayé de le joindre, et il va bien, il va vraiment », a déclaré Biden aux journalistes dans le Connecticut. « Et il va sortir de l’hôpital, et nous avons parlé de ce que nous allions faire avant, de nous réunir. »

L’équipe du président a annoncé jeudi qu’il avait été hospitalisé pour ce qui a ensuite été signalé comme une infection septique.

« Mardi soir, le président Clinton a été admis au centre médical de l’UCI pour recevoir un traitement pour une infection non liée à Covid », a déclaré jeudi soir le porte-parole de Clinton, Angel Urena, dans un communiqué. « Il est en forme, de bonne humeur et est incroyablement reconnaissant envers les médecins, les infirmières et le personnel qui lui prodiguent d’excellents soins. »

L’ancien président, 75 ans, était dans le sud de la Californie pour assister à des événements privés liés à la Fondation Clinton, a rapporté le Los Angeles Times. Il a été admis à l’hôpital après s’être senti fatigué à la suite d’un rassemblement avec des amis dans le comté d’Orange, selon le rapport.

Une source proche de la situation a déclaré à Fox News que l’ancien président avait été « diagnostiqué comme une infection urologique qui s’est transformée en une infection plus large. Comme vous pouvez le voir dans sa déclaration de ses médecins, le pronostic est bon et ils espèrent le ramener bientôt à la maison. Il est debout, plaisante et charme le personnel de l’hôpital. »

Tyler O’Neil de Fox News a contribué à ce rapport