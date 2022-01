L’ancien président de Benfica, mis en examen pour corruption présumée

01/06/2022 à 18:28 CET

L’ancien président du Benfica Luís Filipe Vieira fait l’objet d’une enquête pour avoir prétendument reçu des pots-de-vin dans 55 accords de transfert de joueurs de club entre 2012 et 2020, qui ont généré des commissions de plus de 10 millions d’euros, selon les médias locaux.

Selon un rapport de l’administration fiscale portugaise dans le cadre de l’enquête « Carton rouge », L’ancien président de Benfica aurait été impliqué avec les hommes d’affaires Bruno Macedo, Ulisses Santos, Isidoro Giménez et Giuliano Bertolucci dans la vente de joueurs, selon la chaîne CNN Portugal.

L’enquête considère que ces quatre agents sportifs ont participé à un prétendu stratagème de Vieira pour ensuite restituer secrètement des commissions, ainsi que des biens.

Parmi les joueurs concernés, il y aurait Julien Weigl, Horic Seferovic, Éverton Cebolinha, Morato et Lisandro López.

Les documents montrent des contrats « aux lignes suspectes (…) car ils utilisent des structures de sociétés de non-résidents soumises à une fiscalité plus favorable, pour lesquelles il est important de connaître les véritables bénéficiaires des bénéfices obtenus », a diffusé la chaîne.

Pour le transfert d’Horic Seferovic, selon le même média, il aurait généré une commission d’un million d’euros, pour le transfert d’Éverton Cebolinha il aurait obtenu 1,2 million d’euros et pour la vente de Lisandro López à Boca Juniors, 1,4 million. .

En outre, il y a des indications qu’il s’agissait d’opérations qui ont permis le détournement de fonds de Benfica vers des tiers, dont on ne connaît pas encore les véritables bénéficiaires.

Il ajoute qu’un carnet avec des annotations manuscrites a également été retrouvé qui indique pour les inspecteurs l’existence d’une distribution de fonds en faveur de Vieira après un accord concernant le joueur Derlis Mereles.

Le ministère public a demandé la levée des comptes bancaires de toutes les sociétés, dont une dizaine dans des sociétés « offshore » avec lesquelles Benfica faisait affaire.

Vieira a été arrêté en juillet dernier avec son fils et deux autres hommes d’affaires après des perquisitions dans 45 dépendances pour clarifier les entreprises de plus de 100 millions d’euros qui pourraient conduire à différentes infractions fiscales et blanchiment d’argent.

Cette opération a entraîné le départ de Vieira de la présidence de Benfica après 18 ans à la tête du club.