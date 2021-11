L’ancien président de la campagne Trump, Steve Bannon, est inculpé

L’ancien président de campagne 2016 de l’ancien président et leader intellectuel du mouvement nationaliste blanc pro-Trump a été arrêté lundi après sa mise en examen par un grand jury fédéral pour la deuxième fois en 18 mois.

Steve Bannon est accusé par le ministère de la Justice de deux chefs d’accusation d’outrage au Congrès.

Il s’est rendu au FBI tôt ce matin et devra comparaître devant un juge fédéral cet après-midi.

Bannon arrive pour se dénoncer. Un manifestant semble avoir derrière lui une pancarte « conspirateur de coup d’État ». pic.twitter.com/VbDnbPPwOW – Jim Acosta (@Acosta) 15 novembre 2021

S’il est reconnu coupable de ses crimes, les peines pourraient aller jusqu’à un an de prison et une amende de 100 000 $ par chef d’accusation pour avoir défié deux assignations à comparaître du comité spécial de la Chambre du 6 janvier qui enquête sur la tentative de coup d’État de la campagne Trump plus tôt cette année.

Fin septembre, le comité de la Chambre a envoyé les demandes obligatoires de documents et de témoignages de déposition à Bannon, mais l’ancien conseiller de Trump s’est heurté à un défi ouvert.

Trois semaines plus tard, le panel a voté en faveur de son outrage criminel, renvoyant l’affaire à la chambre plénière qui a renvoyé l’accusation pénale au ministère de la Justice neuf jours plus tard. Vendredi soir, CNN a annoncé que Bannon serait traduit en justice pour le crime d’avoir défié le Congrès :

Vendredi, un procureur du bureau du procureur américain a présenté des preuves au grand jury, a pu confirmer CNN. Vendredi après-midi, les procureurs ont présenté un acte d’accusation et un mandat d’arrêt au juge fédéral Robin M. Meriweather.

Le juge a signé le mandat d’un accusé avec les initiales « SB », selon les journalistes de CNN dans la salle d’audience. Une source proche du dossier a confirmé que SB était Steve Bannon. Peu de temps après, le ministère de la Justice a annoncé que Bannon avait été inculpé.

L’ancien conseiller de Trump devient la première personne accusée d’outrage criminel au Congrès depuis 1983.

Steven K. Bannon est un ancien banquier d’investissement de Goldman Sachs qui a pris une importance politique nationale chez Breitbart.com soutenu par un milliardaire d’extrême droite avant de prendre la tête de la campagne électorale générale de Trump en 2016.

Sept mois seulement après l’improbable investiture de Trump, il a licencié Bannon en tant que conseiller principal, et cinq mois plus tard, il a été entièrement exilé.

L’année dernière, il a été inculpé par le tribunal du district sud de New York pour avoir volé un million de dollars aux partisans de Trump qui ont fait un don à la campagne du mur privé GoFundMe qui a engendré l’échec de l’organisation WeBuildTheWall, en raison des reportages de ce journaliste.

Mais lorsque l’ancien président autoritaire a eu besoin d’aide pour tenter de renverser la victoire électorale du président Joe Biden il y a un an, il s’est tourné vers Steve Bannon pour mener la charge, et après l’échec de l’insurrection du 6 janvier, Trump a gracié les crimes de son ennemi.

Dans les dernières heures de son mandat présidentiel, Trump a gracié Bannon ainsi que des dizaines de copains et de politiciens républicains.

Depuis lors, l’ancien conseiller de la Maison Blanche est resté dans l’actualité avec son podcast rempli de mensonges attaquant les racines du processus démocratique américain et pour la nouvelle enquête criminelle d’État menée par le Manhattan DA et le bureau du procureur général de New York, qui a fait surface en mars dernier, qui enquête sur ses crimes de blanchiment d’argent et de fraude avec WeBuildTheWall.

Maintenant, le Congrès et le DOJ ont battu les autorités de New York à coups de poing en poursuivant Svengali du mouvement nationaliste blanc pour avoir commis une nouvelle série de crimes.