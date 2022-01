L’ancien président de la CFTC propose un groupe de travail conjoint avec la SEC comme régulateur potentiel de la cryptographie

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

A ce propos, Giancarlo a souligné qu’on ne peut pas avoir plusieurs régulateurs avec des avis aussi différents sur le sujet, donc l’idée que le groupe de travail conjoint de la CFTC avec la SEC devienne un office qui se prononce sur les questions de crypto.

L’ancien président de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) américaine, J. Christopher Giancarlo, a rappelé qu’il fallait unifier les critères réglementaires entre l’organe qu’il présidait et la Securities and Exchange Commission (SEC), afin de présenté une proposition intéressante.

Les remarques de Giancarlo sont intervenues lors d’un panel organisé par l’American Enterprise Institute, où l’ancien représentant de la CFTC a partagé un espace avec des représentants de Coinbase, Coin Center et DeFi Education Fund.

Lors de cette réunion, Giancarlo a soutenu la position des autres intervenants concernant la nécessité d’un régulateur unique en la matière et a commenté :

« Ils ont tout à fait raison de dire qu’il ne devrait y avoir qu’un seul régulateur … En fin de compte, vous ne pouvez pas avoir plusieurs régulateurs. »

La proposition de Giancarlo

En guise de proposition au besoin d’un régulateur unique pour les problèmes de cryptographie, Giancarlo a proposé :

« Prenez le groupe de travail ad hoc sur la crypto-monnaie que Jay Clayton et moi avons créé entre la CFTC et la SEC, et transformez-le en un bureau, un bureau crypto, qui aurait l’affiliation conjointe des entités susmentionnées … il aurait son propre autorisation et son propre financement par les deux structures de comité [Bancario y Agrícola]”.

Pour Giancarlo, ce serait la meilleure proposition car elle permettrait au nouveau bureau de travailler en étroite collaboration avec les deux entités de réglementation, en traitant d’abord les critères et les considérations à la fois de la CFTC et de la SEC, faisant une approche beaucoup plus intégrée lorsqu’il s’agit d’examiner à la fois l’écosystème crypto d’un point de vue général et chacun des cas qui peuvent survenir.

Litiges entre la CFTC et la SEC

Tous ceux qui suivent de près le scénario réglementaire aux États-Unis savent sûrement que la SEC et la CFTC se sont constamment disputées sur l’approche qu’elles appliqueraient par rapport aux crypto-monnaies et à certains projets basés sur la Blockchain.

Alors que la CFTC a adopté une position beaucoup plus conciliante et s’est prononcée à plusieurs reprises pour préciser que des devises telles que Bitcoin ou Ethereum ne peuvent pas être classées comme des valeurs mobilières, la SEC maintient une perspective beaucoup plus conservatrice et attire constamment l’attention sur un grand nombre de cryptomonnaies. projets, assumant même une procédure judiciaire actuellement contre le développeur du jeton XRP, Ripple, qu’il accuse de vente non autorisée de titres entre 2013 et 2015 après la commercialisation de sa monnaie numérique.

La vérité est que, dans les cas les plus controversés pour l’écosystème crypto, la SEC et la CFTC n’ont pas été en mesure de s’entendre lors de l’analyse des dossiers, ce qui a conduit à une certaine incertitude sur les dispositions légales applicables selon le cas. .

Quant à la CFTC, elle défend qu’elle a une certaine juridiction sur l’espace des crypto-monnaies, et ces derniers mois elle a constamment critiqué la SEC et son directeur, Gary Gensler, pour la perspective qu’ils prennent vis-à-vis de ces actifs, s’assumant comme les principales autorités. qui pourrait trancher sur cette question.

