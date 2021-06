L’ancien président de la CFTC suggère des réglementations plus strictes pour les pièces stables

Timothy Massad, ancien président de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), appelle à une plus grande réglementation de Tether (USDT) et du secteur des pièces stables dans son ensemble. Lors d’une interview le 9 juin, il a noté que les États-Unis pourraient bénéficier d’une telle démarche. Massad, qui a servi pendant l’administration Obama, a fait cette proposition à la lumière du récent accord de Tether avec le bureau du procureur général de New York NYAG.

Dans l’interview, Massad a reconnu que Tether jouait un rôle important sur le marché des crypto-monnaies, ce qui l’a vu atteindre une capitalisation boursière de 62 milliards de dollars (43,88 milliards de livres sterling). Se référant aux informations que Tether a divulguées dans le cadre de son accord avec NYAG, il a déclaré que Tether Limited avait investi dans des actifs dans lesquels il n’est pas clair s’il peut liquider les fonds des clients à leur pleine valeur et assez rapidement.

À cette fin, l’entreprise parvient à rester à flot lorsqu’une grande partie de sa clientèle ne demande pas de remboursement. Cependant, si de nombreux investisseurs exigent votre argent, l’entreprise sera dans une position difficile, selon Massad.

L’allocation d’actifs de Tether surprend

Se référant à nouveau à la divulgation de Tether, Massad a déclaré que 13% des actifs de la société sont sous forme de prêts garantis. Cependant, personne n’a la moindre idée de quel type de prêts il s’agit ni à qui. Il a également souligné que l’affirmation de Tether selon laquelle 50% de ses actifs sont en papier commercial ne lui convient pas.

Massad aurait parlé à des personnes qui négocient du papier commercial, mais elles ne sont pas sûres de voir Tether sur le marché. Dans cet esprit, il a déclaré qu’il n’était pas sûr du papier commercial que Tether achetait, ajoutant que davantage de divulgations étaient nécessaires.

Cette nouvelle intervient après que NYAG a accusé Tether Limited et sa société sœur Bitfinex de mauvaise gestion financière. En outre, NYAG a allégué que les deux sociétés avaient tenté de couvrir la perte d’environ 850 millions de dollars (601,60 millions de livres sterling) de fonds des clients. En plus de cela, le bureau a déclaré que Tether avait déformé l’état de ses réservations entre 2018 et 2019.

Dans le règlement, Tether et Bitfinex ont accepté de payer 18,50 millions de dollars (13,09 millions de livres sterling), d’arrêter les échanges avec les résidents de New York et de soumettre des rapports de transparence trimestriels au bureau du procureur général de New York. Bien que cela ait pu décourager le commerce dans le monde, Tether a continué d’attirer de nouveaux investissements. Depuis lors, le stablecoin a ajouté plus de 27 milliards de dollars (19,110 milliards de livres sterling) à sa capitalisation boursière pour devenir la troisième plus grande crypto-monnaie par capitalisation.

