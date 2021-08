L’ancien président de la SEC américaine, Jay Clayton, rejoint la société de cryptographie Fireblocks. ⋆ Crypto nouveaux médias

L’ancien président de la Securities Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Jay Clayton, a rejoint la société de cryptographie Fireblocks en tant que membre le plus récent de leur conseil consultatif. Fireblocks est un dépositaire de Bitcoin et d’Ethereum basé en Israël et a une valorisation supérieure à 2 milliards de dollars. Clayton a déclaré qu’il croyait à la fois à la promesse de la technologie blockchain et à la nécessité de davantage de réglementation pour le secteur de la cryptographie. Plusieurs gouvernements s’orientent vers une réglementation plus rapide du secteur de la cryptographie.

Jay Clayton fait l’éloge de la technologie crypto et blockchain.

“Il y a un intérêt du gouvernement américain à s’assurer que, dans la mesure où le monde commence à se numériser, la réglementation américaine continue d’être aussi robuste, continue d’être l’étalon-or, mais facilite également l’adoption de la technologie”, a déclaré Jay Clayton dans un communiqué. déclaration au Financial Times. « J’ai toujours aimé l’efficacité potentielle de cette technologie », a ajouté l’ancien président de la SEC. « Mais ce n’est pas parce que la technologie est très prometteuse que vous pouvez l’utiliser pour échapper à la loi. » Fireblocks agit comme une plate-forme unique permettant aux institutions de détenir, transférer et émettre des actifs numériques dans différentes juridictions. Ses clients comprennent la banque challenger londonienne Revolut, la plate-forme de commerce de détail eToro et la crypto-banque Galaxy Digital.

Fireblocks a levé un financement de série D à une valorisation de 2 milliards de dollars.

Auparavant, Fireblocks avait levé un financement de série D à une valorisation de 2 milliards de dollars avec Sequoia Capital, Stripes et Spark Capital en tête du tour. Les investisseurs de la société de cryptographie comprennent Bank of New York Mellon, la branche capital-risque de la Silicon Valley Bank et la branche capital-risque de la Siam Commercial Bank de Thaïlande, SCB 10X. Au cours de son mandat de président de la SEC, Jay Clayton avait la réputation de sévir contre les sociétés de cryptographie, en particulier les ICO. Il n’a également jamais passé de bitcoin-ETF lors de son séjour à la SEC.