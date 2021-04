L’ancien président de la SEC commente l’importance de la réglementation sur la cryptographie

Jay Clayton, l’ancien président de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, a récemment parlé de l’état actuel de la réglementation en matière de cryptographie et de la raison pour laquelle elle était nécessaire dans une interview à CNBC. L’interview est intervenue alors que le prix du BTC est brièvement tombé en dessous de 50000 dollars par pièce pour la première fois depuis le 7 mars.

Tous les domaines de la cryptographie nécessitent de la transparence, déclare l’ancien président

On a demandé à Clayton si cela avait quelque chose à voir avec un examen réglementaire et s’il y aurait une réglementation plus stricte. Il a répondu qu’en fait, il fallait s’attendre à une augmentation de la réglementation. Après tout, le secteur de la crypto-monnaie offre une variété de cas d’utilisation. Les crypto-monnaies peuvent être utilisées comme méthode de paiement, réserve de valeur ou facilitation de transactions financières.

Selon lui, tous ces domaines nécessitent de la transparence pour empêcher les activités criminelles. Des choses comme la prévention du financement du terrorisme, le blanchiment d’argent, etc. dépendent directement de règles strictes. Même les règles fiscales sont d’une extrême importance pour les crypto-monnaies, car elles ont permis à de nombreuses personnes d’obtenir des sommes extrêmement importantes grâce au trading et à l’investissement.

Une grande partie de cela a déjà été accomplie, de nombreuses bourses effectuant désormais des procédures AML et KYC, tandis que les taxes sur les bénéfices liés aux crypto-monnaies sont en place depuis plusieurs années.

Quand s’attendre à de nouvelles règles réglementaires?

Tous les domaines liés à la crypto doivent avoir un système légitime et efficace qui ne facilite pas les mauvais acteurs, selon Clayton.

Interrogé sur le moment où la clarté réglementaire pourrait venir, il a souligné qu’il s’agit d’un problème en évolution qui a déjà commencé il y a quelque temps. La SEC a un groupe de personnes dévouées qui y travaillent et, en fait, de nombreux autres pays en ont aussi. Le problème continuera d’évoluer au fur et à mesure que les questions de réglementation seront réglées.

Il a expliqué la situation en utilisant une réserve de valeur, l’un des cas d’utilisation possibles de Bitcoin. Il a remarqué que

Pour avoir une réserve de valeur, vous devez toujours être connecté à notre système financier. Si vous êtes un client de détail qui souhaite s’impliquer dans des actifs numériques pour stocker de la valeur, êtes-vous à l’aise avec la conservation? Êtes-vous à l’aise avec le marché sur lequel le commerce n’est pas manipulé?

En bref, les règles de divulgation doivent évoluer et l’une des tâches de la SEC est de trouver un moyen d’y parvenir.