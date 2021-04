L’ancien président de la SEC, Jay Clayton, indique que de nouvelles réglementations Bitcoin sont à venir

L’ancien président de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, Jay Clayton, a déclaré que Bitcoin n’était pas classé comme un titre depuis longtemps.

Mais s’exprimant sur Squawk Box de CNBC le 31 mars, Clayton a averti que son statut de non-sécurité ne le protégeait toujours pas de l’imposition de nouvelles réglementations qui, a-t-il averti, pourraient bientôt arriver.

« Là où les actifs numériques atterrissent à la fin de la journée – sera en partie motivé par la réglementation nationale et internationale, et je m’attends à ce que la réglementation intervienne dans ce domaine à la fois directement et indirectement », a déclaré l’ancien président de la SEC Jay Clayton sur #bitcoin . pic.twitter.com/voWcgCFqOH

L’animateur Andrew Ross Sorkin a souligné que sous la surveillance de Clayton, la SEC n’avait pas pris position sur la réglementation Bitcoin. Clayton a répondu que c’était parce que l’actif avait été déclaré ne pas être un titre avant même d’avoir pris ses fonctions de chef de l’organisme de réglementation.

Clayton est resté dans l’industrie après son départ de la SEC en décembre 2020 et conseille actuellement One River Asset Management sur les crypto-monnaies.

Bien qu’il prétende ne pas avoir d’informations particulières sur les nouvelles lois issues de son temps à la tête de la SEC, il pense que l’environnement réglementaire devrait être bouleversé.

«Là où les actifs numériques atterrissent à la fin de la journée […] sera en partie motivée par la réglementation – tant nationale qu’internationale – et je m’attends, et je parle en tant que citoyen maintenant, que la réglementation viendra dans ce domaine à la fois directement et indirectement, que ce soit par la façon dont ils sont détenus dans les banques, les comptes de sécurité , la fiscalité et autres. Nous verrons cet environnement réglementaire évoluer. »