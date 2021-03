L’ancien président de la SEC, Jay Clayton, rejoint le conseil consultatif sur la cryptographie

Trois mois après avoir démissionné de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, ou SEC, Jay Clayton a rejoint un conseil consultatif du gestionnaire d’investissement crypto One River Asset Management, signalant un changement de garde pour l’ancien régulateur des valeurs mobilières.

Clayton, avec Kevin Hassett du Lindsey Group et Jon Orszag de Compass Lexecon, rejoint le nouveau conseil consultatif académique et réglementaire de One River Asset Management, a annoncé la société lundi. Bien que le rôle exact de Clayton au sein du groupe consultatif n’ait pas été précisé, le PDG de One RIver, Eric Peters, a déclaré que son objectif était de rassembler des personnalités éminentes ayant «une expérience variable en matière de réglementation et de politique».

«Nous avons été impressionnés par la volonté d’Eric d’entendre nos différents points de vue sur la numérisation de notre écosystème monétaire, bancaire et des marchés de capitaux et l’engagement de One River envers la transparence», a déclaré Clayton.

Clayton a servi un séjour de trois ans et demi à la SEC avant de démissionner le 23 décembre 2020. Son mandat a été défini par une augmentation substantielle des recours monétaires, peut-être à hauteur de plus de 14 milliards de dollars, et le retour de milliards à nui aux investisseurs.

Il était également présent lors du dernier marché haussier de la crypto-monnaie lorsque la manie du Bitcoin (BTC) a atteint les investisseurs grand public. En 2019, Clayton a averti les investisseurs qu’ils se seraient «gravement trompés» s’ils s’attendaient à ce que la crypto-monnaie soit négociable sur les principales bourses sans qu’une réglementation plus stricte ne soit en place.

One River Asset Management est devenu un acteur clé du Bitcoin à la fin de 2020 en récoltant 600 millions de dollars d’actifs cryptographiques. À l’époque, la société avait déclaré qu’elle s’attendait à posséder environ 1 milliard de dollars de BTC et d’Ether (ETH) d’ici la première moitié de 2021. Ces objectifs ont peut-être déjà été atteints, compte tenu de l’appréciation rapide des actifs cryptographiques jusqu’à présent cette année.