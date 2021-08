L’ancien président de la SEC, Jay Clayton, rejoint le dépositaire crypto de 2 milliards de dollars en tant que conseiller ⋆ Crypto new media

Dans sa deuxième entreprise centrée sur la cryptographie dans le secteur privé, l’ancien président de la SEC, Jay Clayton, rejoindra un crypto-dépositaire de 2 milliards de dollars basé en Israël, connu sous le nom de « Fireblocks ».

Pourquoi Clayton a rejoint Fireblocks

Fireblocks a été lancé en 2019 et a connu une croissance impressionnante depuis, ayant déjà agi en tant que dépositaire de plus de 1 000 milliards de dollars d’actifs et passé de 100 à 500 clients institutionnels dans les secteurs de la cryptographie et de la finance traditionnelle en quelques mois seulement.

Le travail de Clayton chez Fireblocks sera de guider l’entreprise dans le paysage réglementaire mondial et de l’aider à affiner sa position sur les valeurs mobilières. Fireblocks gère plus de 700 actifs numériques, et bien que Bitcoin ait longtemps été autorisé comme n’étant pas une sécurité, le reste de l’industrie crypto n’a toujours pas reçu l’approbation de la SEC.

Clayton pense que lui et Fireblocks sont prêts à obéir à toute décision future de la commission.

“Je sais que [Fireblocks CEO Michael Shaulov] et ses collègues se sont engagés à respecter la réglementation… Donc, dans la mesure où la SEC détermine que certains actifs numériques qui se négocient sur des plateformes sont en fait des valeurs mobilières et devraient être réglementés en conséquence, je le comprends certainement.

L’ancien président de la SEC est devenu Crypto Bull ?

Tout en ayant adopté une approche prudente en tant que président de la SEC, Clayton semble désormais soutenir l’industrie et optimiste quant à ses perspectives d’avenir.

“Je suis très optimiste quant à la capacité de la blockchain et d’autres technologies à éliminer les frictions dans le système”, a déclaré Clayton à Forbes. Vous obtiendrez un transfert et une conservation meilleurs et plus sécurisés à mesure que nous intégrons la technologie blockchain dans notre écosystème financier. »

Depuis qu’il s’est aventuré dans le secteur privé, Fireblocks marquerait le deuxième effort de Clayton axé sur la cryptographie – le premier étant son passage au conseil d’administration de One River Asset Management.

Le mois dernier, il a publié un article d’opinion aux côtés de l’ancien secrétaire au Trésor Brent McIntosh, affirmant que les États-Unis sont plus que capables de réglementer l’industrie de la cryptographie en appliquant correctement les règles précédemment établies, plutôt que d’en créer de nouvelles qui pourraient menacer l’innovation. dans l’espace.

