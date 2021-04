L’ancien président de Manchester City se dit “gêné” par la Superliga

19/04/2021 à 10:51 CEST

David Bernstein, l’ancien président de Manchester City, a déclaré lundi se sentir “vraiment gêné” pour la décision des six clubs anglais de rejoindre la Super League européenne. Une nouvelle qui a suscité beaucoup de polémique dans le monde du football.

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur. Ce sont les six équipes d’Angleterre qui ont émergé en tant que membres fondateurs de la nouvelle Super League. Dans une déclaration à Radio 4, Bernstein a souligné aujourd’hui qu’il avait soutenu Manchester City toute sa vie, mais que est déçu car ces clubs, “avec l’histoire” qu’ils ont, “devraient avoir plus de responsabilités que les autres”, a-t-il avoué.

Au total, ils sont douze clubs les fondateurs de cette Super League. Le FC Barcelone, l’AC Milan, l’Atlético de Madrid, le FC Internazionale Milano, la Juventus FC et le Real Madrid CF, en plus des six clubs anglais. Aussi pour La saison inaugurale mettra en vedette trois clubs comme invités.

Berenstein n’est pas la seule personnalité publique anglaise à avoir pris position contre la Super League. Le chef de l’opposition travailliste, Keir Starmer, Fan d’Arsenal, a demandé dans un tweet que les clubs impliqués dans cette Super League «Repensez» immédiatement la décision.