L’ancien président de Nintendo Of America révèle son nouveau livre

Mettre à jour [Tue 3rd Aug, 2021 00:55 BST]: Les précommandes du livre de Reggie sont désormais disponibles sur Amazon. Une version à couverture rigide vous coûtera 27,99 $ USD et la version Kindle est au prix de 14,99 $ USD. La date de sortie actuelle est toujours le 24 mai 2022.

Article original [Sat 17th Jul, 2021 02:00 BST]: En avril 2019, Reggie Fils-Aimé a quitté son poste de président de Nintendo of America. Cela peut sembler hier pour certains, mais depuis lors, il a en fait beaucoup fait.

Il prévoit maintenant de partager l’histoire de son ascension au sommet dans un nouveau livre – Disrupting the Game: From the Bronx to the Top of Nintendo. Selon les listes en ligne, ce livre contiendra à la fois des « leçons de leadership » et des « histoires inspirantes » qui ont aidé Reggie en cours de route. En tant que lecteur, vous serez apparemment en mesure d’utiliser ces leçons pour déclencher leur propre succès et bonheur.

“Apprenez de Reggie comment tirer parti de la pensée perturbatrice pour identifier les choix de vie qui vous rendront vraiment heureux, vaincre les perceptions négatives de ceux qui vous sous-estiment ou vous rejettent carrément, et maîtriser le courage, la persévérance et la résilience nécessaires pour dominer le monde des affaires et d’atteindre vos rêves professionnels.”

Oui c’est vrai! #ReggieIsWritingABook pic.twitter.com/spj6d4AEOM— Reggie Fils-Aime (@Reggie) 16 juillet 2021

Voici ce que vous pouvez vous attendre à apprendre d’autre :

– À propos des défis auxquels Reggie a été confronté tout au long de sa vie et de sa carrière – de son enfance modeste en tant que fils d’immigrants haïtiens, jusqu’à devenir l’un des noms les plus puissants de l’histoire de l’industrie du jeu.

– Ce qu’il faut pour atteindre le sommet de votre propre industrie, y compris être assez courageux pour défendre vos idées, tout en étant ouvert à d’autres voies vers le succès.

– Comment créer des visions dynamiques et crédibles pour votre équipe et votre entreprise.

– Comment maintenir une curiosité implacable et savoir quand poser des questions pour briser le statu quo.

Amazon a fixé la date de lancement au 24 mai 2022, mais cette date est sans aucun doute susceptible de changer. Lorsque nous aurons une mise à jour officielle sur la date de sortie et le prix du livre de Reggie, nous vous le ferons savoir.

Veuillez noter que certains liens externes sur cette page sont des liens d’affiliation, ce qui signifie que si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit pourcentage de la vente. Veuillez lire notre divulgation FTC pour plus d’informations.