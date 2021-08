L’ancien président de Sega et Koei Tecmo nommé nouveau PDG de SNK

SNK Corporation – plus connu pour des séries comme Le roi des combattants, Furie fatale et le matériel Neo Geo a nommé Kenji Matsubara en tant que nouveau directeur général. Matsubara était auparavant le président de Koei Tecmo et a passé quelques années au Japon de Zynga, avant de passer à Sega en tant que CTO, COO et président.

Dans un communiqué de presse officiel, SNK a mentionné qu’il y aurait une « nouvelle phase de croissance et de développement » sous Kenji :

“Nous accueillons chaleureusement M. Matsubara, qui possède une vaste expertise commerciale et une expérience dans la direction de l’industrie du jeu. Il a apporté un succès tangible à des entreprises prestigieuses grâce à sa vaste expérience dans le développement, le marketing et la vente de logiciels de jeux au Japon et à l’étranger. Nous allons viser une croissance future et une augmentation de la valeur de l’entreprise sous sa direction. Avec la nomination de Kenji, nous promettons que SNK se positionne pour une nouvelle phase de croissance et de développement.”

Kenji Matsubara (Image : SNK)

Vous pouvez voir toute l’histoire de la carrière de Matsubara sur le site officiel de SNK.