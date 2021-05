L’ancien président démocrate de l’Oregon arrêté pour trafic sexuel ⋆ .

de The Conservative Treehouse:

Dave Hunt a représenté le comté de Clackamas à la Chambre des représentants de l’Oregon de 2003 à 2013. Hunt était l’ancien chef démocrate, chef de la majorité et président de la Chambre de l’État de l’Oregon. En tant que législateur, Hunt a parrainé un projet de loi criminalisant le trafic sexuel en 2007. Hunt est actuellement un lobbyiste qui travaille pour influencer la chambre même qu’il a quittée.

Cependant, encore plus ironique en 2011, Dave Hunt a utilisé sa position pour soutenir et voter pour HB 2714. Ce projet de loi a créé le crime de sollicitation sexuelle commerciale, le crime exact que la police avait utilisé pour inculper Hunt lorsqu’il a été arrêté et cité.

OREGON – L’ancien président de l’Oregon House et actuel membre du conseil d’administration du Clackamas Community College, Dave Hunt, a été cité par la police de Portland lors d’une opération d’infiltration contre le trafic sexuel en avril. Contacté par le Portland Tribune le lundi 3 mai, Hunt a déclaré: “Je ne pense pas que je devrais en parler.”

L’avocat de Hunt, Micheal De Munis, a déclaré: «M. Hunt nie les allégations, mais respecte le processus de justice pénale et s’abstiendra d’en dire davantage jusqu’à ce qu’il ait sa chance devant le tribunal.

Le Clackamas Community College a déclaré que Hunt prenait congé du conseil d’administration.

En tant que législateur, Hunt a été l’un des nombreux sponsors d’un projet de loi criminalisant le trafic sexuel en 2007. En 2011, il a également voté pour HB 2714, ce projet de loi a créé le crime de sollicitation sexuelle commerciale, le crime pour lequel il a été arrêté et cité.

Le bureau de police de Portland a publié un communiqué de presse le 1er mai, affirmant que son unité de lutte contre la traite des êtres humains avait cité huit hommes dans une opération menée en avril. Les agents ont affiché des publicités leurres en ligne sur des sites Web connus de traite des êtres humains, et les sujets qui «ont contacté des policiers en civil pour organiser le paiement d’actes sexuels» ont été cités au criminel sous l’accusation de sollicitation sexuelle commerciale.

Le communiqué ne nommait pas les personnes citées, mais indiquait que la liste était disponible sur demande. Le Portland Tribune a demandé la liste et l’a reçue le lundi matin 3 mai. Elle comprenait «David Hunt, 53 ans, de Milwaukie».

Les journalistes du Portland Tribune ont alors demandé et reçu une partie du rapport de police. Le suspect a les mêmes nom complet, date de naissance et adresse personnelle que l’ancien conférencier et membre actuel du conseil d’administration du CCC. Il a déclaré qu’il avait été arrêté et cité le 28 avril par deux policiers de Portland dans un Ramada Inn dans le sud-est de Portland. (Lire la suite)

