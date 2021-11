L’ancien président d’ESPN signe un accord de premier aperçu avec Apple TV+

L’ancien président d’ESPN John Skipper et le présentateur d’ESPN Dan Le Batard ont signé aujourd’hui un accord de contenu avec Apple TV +, sous leur bannière « Meadowlark ». La société de production créera des films documentaires et des séries non scénarisées pour le service de streaming d’Apple. L’annonce a été rapportée pour la première fois par Deadline.

À ce jour, Apple TV+ n’a plongé ses orteils que dans du contenu sportif non scénarisé. Cela inclut les courts métrages ‘Greatness Code’ sortis l’année dernière. Le contenu sportif à venir dans le pipeline comprend «Big Man on Campus», une docu-série sur le phénomène du basket-ball Makur Maker.

Bien sûr, le plus gros succès du service à ce jour est adjacent au sport, la comédie Ted Lasso. La plate-forme vient de publier le drame de basket-ball pour jeunes Swagger, acclamé par la critique.

En tant qu’Apple TV+, la société a considérablement étendu sa portée dans de plus en plus de niches. Le premier accord avec Meadowlark n’est que le dernier d’une longue série d’accords avec des créateurs de premier plan. Meadowlark a été créé par Skipper et Batard en janvier, Apple devenant désormais son plus grand partenariat attaché.

Avant de créer Meadowlark, Skipper a été président d’ESPN pendant six ans. Le Batard héberge actuellement le podcast populaire ‘The Dan Le Batard Show’.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :