L’ancien président du CIO Jacques Rogge est décédé

in

L’ancien président belge du Comité International Olympique (COI) Jacques Rogge est décédé ce dimanche à l’âge de 79 ansOui, comme annoncé par cet organisme.

Rogge, qui a succédé à l’Espagnol Juan Antonio Samaranch en 2001 à la tête du mouvement olympique, était le huitième président du Comité international olympique.

Il est resté en fonction jusqu’en 2013, date à laquelle il a été remplacé par l’Allemand Thomas Bach. et il est devenu président d’honneur du CIO.

Chirurgien orthopédiste de profession et spécialisé en médecine du sport, Jacques Rogge Il a été “passionné de sport toute sa vie et un athlète accompli”a souligné le CIO.

Dans sa jeunesse il a pratiqué le rubgy et est venu jouer avec l’équipe nationale belgeBien que la voile soit la discipline dans laquelle il s’est démarqué en tant qu’athlète de haut niveau.

Champion du monde de classe finlandaise, Rogge a participé à cette spécialité aux Jeux Olympiques de Mexico 1968, Munich 1972 et Montréal 1976.

Au terme de sa carrière d’athlète, Jacques Rogge est devenu président du Comité Olympique Belge et de l’Association des Comités Olympiques Européens, avant d’être élu président du CIO pour remplacer Samaranch en 2001 à Moscou.

Après avoir quitté la présidence du Comité International Olympique en 2013, Jacques Rogge a été envoyé spécial des Nations Unies pour la jeunesse, les réfugiés et le sport.

« C’était un président qui aidé à moderniser et à transformer le CIO. À retenir particulièrement pour la défense des sports de la jeunesse et pour l’ouverture des Jeux Olympiques de la Jeunesse. Il était aussi un farouche défenseur du sport équitable et luttait inlassablement contre les méfaits du dopage.“, a déclaré le président du CIO, Thomas Bach.

En signe de respect, le drapeau olympique flottera en berne pendant cinq jours à la Casa Olmpica, au Musée Olympique et dans toutes les propriétés du CIO. Un hommage auquel le CIO a invité tous les Comités Nationaux Olympiques et Fédérations Internationales à se joindre en signe de “souvenir et de respect”.

Le CIO a également signalé qu’après une cérémonie familiale privée, un service commémoratif public aura lieu à la fin de l’année “où les membres et amis du Mouvement olympique pourront se souvenir de sa vie et de sa grande contribution au sport.”