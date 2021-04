L’ancien président George W. Bush déplore les tendances “ nativistes ” du GOP moderne ⋆ .

L’ancien président George W. Bush arrive avant l’investiture de Joe Biden en tant que 46e président des États-Unis à Washington, DC, le 20 janvier 2021 (Crédit: Brendan Mcdermid / .)

L’ancien président George W. Bush a déclaré récemment qu’il décrirait aujourd’hui le parti républicain comme «isolationniste, protectionniste et – dans une certaine mesure – nativiste».

Les commentaires de Bush sont venus lors d’une interview sur NBC’s Today après que le co-présentateur Hoda Kotb a demandé comment il décrirait le GOP d’aujourd’hui.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était déçu du parti républicain qu’il a décrit, le 43e président a déclaré que ce n’était «pas exactement ma vision, mais je ne suis qu’un vieil homme qu’ils ont mis au pâturage».

Kotb a ensuite demandé s’il croyait qu’un candidat républicain hypothétique qui est «pro-immigration, pro-un chemin vers la citoyenneté pour les travailleurs sans papiers, pro-DACA, contrôle des armes pro-raisonnable, financement pro-éducation pour les écoles publiques» aurait «une chance en 2024. »

«Bien sûr que je pense que oui», a répondu Bush. «Je pense que cela dépend de l’accent mis. Je pense que si l’accent est mis sur l’intégrité et la décence et que l’on essaie de travailler pour résoudre les problèmes, je pense que la bonne personne a une chance, oui.

Il a ajouté: «Au fait, je pense que la pro-immigration n’est pas la bonne façon de le dire. Je pense que l’application des frontières avec une touche de compassion, c’est comme ça que je dirais parce que la pro-immigration signifie fondamentalement ouvrons simplement les frontières et personne n’est vraiment pour cela et vous ne pouvez pas avoir un pays qui a des frontières ouvertes.

Les commentaires interviennent alors que Bush a commencé à promouvoir son nouveau livre, Out of Many, One: Portraits of America’s Immigrants. L’ancien président a déclaré que la mission de son livre, qui présente des portraits d’immigrants américains, est d’aider à changer la vision du Congrès sur la politique d’immigration du pays.

“Veuillez mettre de côté toute la rhétorique dure sur l’immigration”, a déclaré Bush, s’adressant au Congrès dans une interview avec CBS News diffusée dimanche. “S’il vous plaît mettez de côté en essayant de marquer des points politiques de chaque côté.”

Il a dit qu’il espère inaugurer un «ton plus respectueux» sur Capitol Hill.

Bush, un républicain qui a été président de 2001 à 2009, a soutenu une voie d’accès à la citoyenneté pour les immigrants sans papiers, étant donné qu’ils passent une vérification des antécédents et paient les arriérés d’impôts.

Dans une interview avec Norah O’Donnell de CBS, il a déclaré que l’absence de réforme substantielle de l’immigration était l’une des plus grandes déceptions de son mandat.

Dans son entretien avec Today, il a suggéré que le système «a vraiment besoin d’être réformé et corrigé», ajoutant que deux choses aideraient à atténuer la crise à la frontière: plus de juges et de tribunaux pour traiter les demandes d’asile et la réforme des visas de travail.

«Il y a beaucoup d’emplois à pourvoir et pourtant il y a des gens prêts à travailler dur pour le faire», a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu’il pense que certains républicains n’écoutent pas ses idées sur l’immigration «parce que vous pouvez marquer des points politiques avec la question».

«C’est un beau pays que nous avons et pourtant ce n’est pas beau quand nous condamnons et appelons les gens des noms et effrayons les gens au sujet de l’immigration», a-t-il déclaré. «C’est une question facile d’effrayer une partie de l’électorat et j’essaie d’avoir un autre type de voix.»

