L’ancien président George W. Bush publie une déclaration sur la mort de Colin Powell

DALLAS, Texas. (LE COMTE) — Ancien secrétaire d’État, Colin Powell, est décédé des complications du COVID. Il avait 84 ans.

Ancien président George W. Bush a publié une déclaration conjointe sur la mort de Powell complètement vacciné lundi matin.

« Laura et moi sommes profondément attristés par le décès de Colin Powell. Il était un grand fonctionnaire, à commencer par son temps de soldat au Vietnam. De nombreux présidents se sont appuyés sur les conseils et l’expérience du général Powell. Il a été conseiller à la sécurité nationale sous le président Reagan, président des chefs d’état-major interarmées sous mon père et le président Clinton, et secrétaire d’État pendant mon administration. Il était un tel favori des présidents qu’il a remporté la Médaille présidentielle de la liberté – deux fois. Il était très respecté au pays et à l’étranger. Et le plus important, Colin était un père de famille et un ami. Laura et moi adressons à Alma et à leurs enfants nos plus sincères condoléances alors qu’ils se souviennent de la vie d’un grand homme.