L’ancien président rom porte des accusations sévères contre Monchi

30/03/2021 à 21h00 CEST

Martí Grau

L’ancien président rom, James Pallotta, a été très critique à l’égard de Monchi à l’époque où il était directeur sportif du club italien. A travers quelques messages via son compte Twitter, aux questions de certains fans, Pallotta a affirmé que signer le manager espagnol était sa plus grande erreur en tant que président de la Roma.

De plus, l’homme d’affaires en a profité pour expliquer l’histoire derrière la signature de l’Argentin Javier Pastore, du PSG. Pallotta lui-même considérait l’incorporation du milieu de terrain comme « une des nombreuses signatures terribles « Monchi l’a fait et a déclaré que la priorité du club était l’incorporation du Néerlandais de nationalité marocaine, Hakim Ziyech. « Moi, Baldini et Zecca voulions que Ziyech et Monchi nous aient amené Pastore. C’est un fait documenté. Monchi n’aimait pas que le joueur aille à la Coupe du monde et a dit que ce n’était pas fait. «

L’Argentin est venu d’avoir un rôle de témoignage au PSG et, comme prévu, il n’a pas fini de cailler dans l’équipe italienne. Depuis qu’il a signé en 2018, son séjour à Rome a été marqué par des blessures constantes. De plus, avec contrat jusqu’en 2023 et les salaires les plus élevés de l’effectif, a été au centre des critiques de nombreux fans romains.

Après à peine deux ans, Monchi a décidé de retourner à Séville après une très mauvaise expérience en Italie. Très critiqué à Rome, à Séville vit le contraire. Avec beaucoup de succès dans les signatures, Julen Lopetegui a réussi à reconstruire un projet ambitieux avec le club de sa vie. À cet égard, le directeur sportif du club de Séville ne manquera pas son passage dans la capitale italienne.