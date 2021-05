L’ancien président Trump annonce son intention de restaurer son Boeing 757 d’ici la fin de l’année ⋆ .

Le président Trump a publié une déclaration selon laquelle son Boeing 757, qui était souvent utilisé pour l’emmener à des rassemblements politiques lors de la campagne couronnée de succès de 2016 pour la présidence, est actuellement «entièrement restauré et mis à jour» avant d’être remis en service avant la fin de cette année.

L’avion, qui a été construit en 1991 et que Trump a acheté au milliardaire de Microsoft Paul Allen en 2010, a été utilisé pendant les années de Trump à la Maison Blanche pour des voyages de direction par l’organisation Trump jusqu’en 2019, date à laquelle il a été stocké dans le comté d’Orange, New York, à propos de 60 miles de Manhattan, selon CNN.

La déclaration de Trump a été publiée par le biais de son Save America PAC:

Déclaration de Donald J. Trump, 45e président des États-Unis d’Amérique

«De nombreuses personnes ont posé des questions sur le magnifique Boeing 757 qui est devenu si emblématique lors des rassemblements de Trump. Il a été effectivement stocké dans le nord de l’État de New York en ce sens que je n’ai pas été autorisé à l’utiliser pendant ma présidence. Il est maintenant entièrement restauré et mis à jour et sera remis en service quelque temps avant la fin de l’année. Il sera bientôt transporté dans un centre de service de la Louisiane pour l’achèvement des travaux, l’inspection et la mise à jour des moteurs Rolls-Royce, et un tout nouveau travail de peinture. Une fois terminé, il sera meilleur que jamais et sera à nouveau utilisé lors des prochains rallyes! »

