L’ancien président Trump dit qu’il visitera probablement la frontière dans les semaines à venir ⋆ .

Alors que les États-Unis sont confrontés à un afflux de migrants le long de leur frontière sud, l’ancien président Donald Trump, lors d’une interview avec l’animatrice de télévision Jeanine Pirro, a déclaré qu’il se rendrait probablement à la frontière dans les semaines à venir.

Trump a déclaré que beaucoup de gens voulaient qu’il visite la frontière: «Les patrouilles frontalières et tous les gens de l’ICE, ils me veulent là-bas, ils m’ont demandé d’y aller. Et j’ai vraiment l’impression que je le leur dois. Ce sont des gens formidables, ils font un travail incroyable.

Lorsqu’on lui a demandé quand sa visite aurait lieu, Trump a déclaré: «Au cours des deux prochaines semaines. La patrouille frontalière veut que j’y aille. Probablement au cours des deux prochaines semaines. »

Plus tard au cours de l’interview, lorsque Pirro a de nouveau insisté sur le moment pour Trump, il a répondu: «Eh bien, je ne veux pas fixer de calendrier, mais au cours des prochaines semaines, je suppose que je vais y aller. Et je ne suis pas sûr que je devrais vraiment le faire Jeanine, à part le fait que j’ai un tel respect pour la patrouille des frontières et pour l’ICE », qui, selon lui,« meurent d’envie de diriger ».

