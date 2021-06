L’ancien président Trump soutient le sénateur John Kennedy pour sa réélection .

Mercredi, l’ancien président Donald Trump a approuvé sans réserve le sénateur GOP John Kennedy pour sa réélection.

« Une nouvelle fantastique pour la Louisiane et les États-Unis : le sénateur John Kennedy sera candidat à sa réélection ! John est fort sur le crime, la frontière, nos militaires, nos anciens combattants, pro-vie, énergie et économie, et notre deuxième amendement très assiégé. Contrairement à l’autre sénateur de Louisiane, Bill Cassidy, qui a utilisé mon nom dans des publicités et partout pour être réélu, puis est devenu « stupide », John Kennedy est la vraie affaire – un homme brillant et très instruit qui ne sera jamais te laisser tomber. Il a mon approbation complète et totale ! » Trump a déclaré dans un communiqué.

Le républicain de Louisiane, entré en fonction en 2017, cherche à se faire réélire au concours de 2022.

