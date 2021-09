L’ancien procureur fédéral américain déclare que la SEC fera tout son possible pour contrôler l’ensemble de l’espace cryptographique

in

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Deux faits pourraient être les clés de ce contrôle : la menace de la SEC contre Coinbase et le procès contre Ripple.

***

Hier, le PDG de Coinbase, la principale bourse des États-Unis, Brian Armstrong, a rendu public sur Twitter son malaise face à un avertissement qu’il a reçu de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, au sujet d’un nouveau produit qu’il prévoyait d’apporter au marché de l’investissement. : un produit de prêt avec le stablecoin USD Coin.

Cette menace de la SEC de poursuivre Coinbase a incité James K. Filan, ancien procureur fédéral du bureau du procureur des États-Unis pour le district du Connecticut, à commenter l’avertissement de la SEC concernant le produit Coinbase Lend Program de Coinbase. .

Dans le tweet, Filan a écrit :

#XRPComunidad #XRP La SEC ne reculera devant rien pour contrôler l’ensemble de l’espace crypto. Il ne s’agit pas seulement de #Ripple. Coinbase accuse la SEC d’avoir utilisé des « tactiques d’intimidation à huis clos » pour empêcher l’entreprise de lancer un programme de prêt.

#XRPCommunity #XRP La SEC ne reculera devant rien pour contrôler l’ensemble de l’espace crypto. Il ne s’agit pas seulement de #Ripple. Coinbase accuse la SEC d’avoir utilisé des « tactiques d’intimidation à huis clos » pour empêcher l’entreprise de lancer un programme de prêt https://t.co/mrb9leMyQG via @WSJ – James K. Filan ???????????????? (@FilanLaw) 8 septembre 2021

Expert des litiges en valeurs mobilières et des enquêtes gouvernementales, Filan est membre de l’American Bar Association. Il est également une figure bien connue de la communauté Ripple.

Sonne familier?

Il convient de noter qu’avant un tweet hier du PDG de Coinbase, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, lui a envoyé un commentaire en plaisantant, qui est également très sérieux : “Bienvenue à la fête !” Et pourquoi? Eh bien, parce que nous connaissons déjà tout le temps de litige que Ripple a passé avec la SEC car il considère que son crypto XRP est une sécurité.

https://t.co/8NupQPMBaT pic.twitter.com/SO5QDqdrMY – Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) 8 septembre 2021

Hier, un autre tweet de Garlinghouse était :

«La guerre en cours de la SEC contre les crypto-monnaies continue de se dérouler. En décembre 2020, je disais que nous discutions avec la SEC depuis près de 3 ans au sujet du XRP, « … et pourtant nous ne nous étions jamais clairement rencontrés ». Sonne familier !? “

La guerre continue de la SEC contre la crypto se poursuit. En décembre 2020, j’ai dit que nous discutions avec la SEC depuis près de 3 ans au sujet du XRP, “..et pourtant, nous n’avons jamais été abordés avec clarté”. Semble familier !? 1/2 https://t.co/wGHW4hCW2T – Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) 8 septembre 2021

Coinbase et la SEC

Tout commence après que le PDG de Coinbase a révélé hier que la SEC avait menacé de poursuivre la société pour ses services de prêt. Il a précisé que la SEC a déclaré à la bourse qu’elle considérait le programme de prêt comme une garantie, mais qu’elle n’a pas expliqué pourquoi ou comment cette décision a été prise.

En outre, a déclaré Armstrong, il existe d’autres produits similaires aux États-Unis qui fonctionnent sans problème.

Sur ce point, outre la position présentée par Garlinghouse, la communauté crypto trouve des parallèles entre l’action de la SEC contre Ripple Labs et ses dirigeants sur la vente de XRP et la menace de Coinbase. Comme a compté QuotidienBitcoin, Ripple Labs et son administration font déjà l’objet d’un procès intenté par le régulateur à leur encontre. À l’époque, en fait, Coinbase était l’un des échanges qui ont suspendu XRP de sa plate-forme par mesure de précaution.

Sources : Twitter, Finbold et archives

Version de QuotidienBitcoin

Image de Unsplash